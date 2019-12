Zoo-millionærs opfordring til forældre: Hold din børn fra dyreparker

- Forældre burde ikke tage deres børn med i zoo.

Sådan lyder den kontante melding fra den britiske millionær Damian Aspinall, der er formand for Howletts Wild Animal Park i Kent i et interview med The Sunday Times.

- Jeg ved, at det ville skade mig selv lige så meget som alle andre, men det er mit ærlige svar. Der er ingen undskyldning for zoologiske haver i dag. Forældre tager deres børn med i zoo, når de er små, og når de vokser op, er de blevet påvirket til at tro, at zoologiske haver er i orden, tilføjer han.

Faktisk mener han, at alle zoologiske haver - inklusiv den, han selv driver - bør udfases hurtigst muligt. Mindre zoologiske haver bør ifølge Aspinall lukke inden for ti år, mens de større kan få en løbetid på mellem 25 og 30 år.

Ifølge Damian Aspinall hævder zoologiske haver at gøre befolkningen klogere, men 'de opdrager dem til, at det er acceptabelt at holde dyr som fanger for underholdningens skyld.'

Damian Aspinall i nærkontakt med en gorilla. Foto: Murray Sanders/Daily Mail/Shutterstock

Barbarisk race

At zoo-besøg skulle gøre børn og voksne mere opmærksomme på dyrevelfærd, er en overdrivelse, mener han.

- Millioner af dyr bliver holdt i dårlige bure, fordi et lille antal person måske vil blive dyreaktivister. Jeg synes, det gør os til en barbarisk race, slår han fast.

Derudover skulle zoologiske haver ifølge ham forsøge at skjule omfanget af sygdomme og at enkelte avler dyreunger kun for at slå dem ihjel senere for at sikre en jævn tilgang af nuttede dyreunger til ære for zoo-gæsterne.

At kritikken kommer fra en zoo-ejer, er overraskende, og den 59-årige Damian Aspinall, hvis far, John, grundlagde et casino-imperium, er da også med på, at han kan beskyldes for dobbeltmoral.

- Jeg indrømmer mit eget hykleri. Vi har de samme problemer som alle andre, erkender han.

Selv har han dog brugt en del af indtægterne fra billetsalget til at betale for at sende en række dyr tilbage til deres habitat.