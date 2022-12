Zoos dyrepassere arbejder i døgndrift for at redde elefanten Mun

For små to uger siden blev København Zoos toårige hunelefant Mun ramt af den voldsomme blødningssygdom elefantherpes EEHV.

- Hun er nu på dag 12 i behandlingen, og vi begynder så småt meget forsigtigt at være optimistiske om, at hun faktisk kan overleve det her, siger Mads Frost Bertelsen, der zoologisk direktør i Zoologisk Have i København.

Det er ikke første gang, København Zoo har haft tilfælde af elefantherpes. I august døde den femårige hanelefant Plaisak af samme sygdom.

Ifølge Zoo er elefantherpes en aggressiv sygdom, som har taget livet af cirka halvdelen af elefantunger, som er født i zoologiske haver, og et stigende antal vilde elefanter.

Elefantunger, der bliver ramt af sygdommen, har kun 15 procent chance for at overleve.

- Vi ved, at elefanter er så følsomme for det her, så vi har en meget øget overvågning.

- Det, der skete, var, at hun hang lidt med ørerne og var en smule mindre aktiv, end hun plejer at være. Hun spiste en lille smule mindre.

- På alle andre dyr ville vi have givet det en dag eller to, men heldigvis var vi på allerede på dag et, hvor vi kunne se forandringer i blodet, siger Mads Frost Bertelsen.

Siden da er fulgt et forløb, hvor den unge hunelefant er blevet bedøvet to gange dagligt og har modtaget flere hundrede liter væske.

Der er også blevet tappet blod fra de voksne elefanter i flokken, da det plasma, de har i blodet, er med til at helbrede sygdommen.

- Derudover har hun fået antiviral behandling, antibiotika og en hel masse andet for at holde kroppen kørende.

- Jeg har været utrolig imponeret af vores dyrepasserstab, som har arbejdet med det her stort set i døgndrift, siger Mads Frost Bertelsen.

At der er gået 12 dage, og det går den rigtige vej for den toårige Mun, får Mads Frost Bertelsen til at være forsigtig optimist.

Han fortæller, at det nu også handler om at holde øje med, at der ikke opstår nogen følgevirkninger af al den medicin, elefanten har modtaget.

- Det, at vi er nået så langt, og det, at vi så småt kan se, at mange af de blodparametre, vi måler på, går den rigtige vej, gør, at vi er forsigtigt optimistiske, lyder det fra Mads Frost Bertelsen.

Ud over toårige Mun, er femårige Bulli også en ung elefant i Zoos elefantflok. Han er upåvirket og har ikke vist tegn på at have fået elefantherpes.

Ifølge forskere på området udgør elefantherpes ikke en sundhedsrisiko for mennesker.