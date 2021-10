Zuckerberg-par ramt af krænkelsessag

To tidligere ansatte i Mark Zuckerbergs familiefirma sagsøger Facebook- milliardæren og hans kone for seksuel chikane og diskrimination

To personer, der begge har arbedet for Facebook-stifteren og hans kone, har sagsøgt parret og en af deres familievirksomheder.

Ifølge søgsmålene står virksomheden Limitless Specialty Services LLC, som er ejet af Mark Zuckerberg og hans kone Pricilla Chan, bag seksuel chikane og diskrimination, ligesom Zuckerberg og Chan anklages for manglende udbetaling af løn. Det skriver NBC News.

Krænkelserne og diskriminationen er ifølge anklageren ikke begået af parret selv, men derimod blandt andet af en chef i familievirksomheden, Liam Booth.

Blev kaldt ghetto og kælling

Mia King, en sort kvinde, som arbejdede med sikkerhedsløsninger til parrets hjem, påstår blandt andet i en 29 sider lang klage, at hun blev udsat for adskillige nedsættende bemærkninger, og at chefen blandt andet kaldte hende 'ghetto', 'cunt' og 'bitch'.

Han talte generelt nedladende om etniske minoriteter og kom ligeledes med racistiske bemærkninger om Meghan Markle og Priscilla Chan, som er asiat, lyder det i søgsmålet ifølge NY Post.

Da hun klagede over det til en kollega, fik hun angiveligt at vide, at 'mænd har magten' i virksomheden.

Tvunget til farlige opgaver

Den anden sagsøger er en unavngiven mand, som havde ansvar for at føre tilsyn med forskellige af Zuckerberg-familiens ejendomme fra 2017 til 2019. Han påstår blandt andet, at han er blevet tvunget til at udføre opgaver, som forværrede hans epilepsi eller på anden måde udgjorde en fare for ham.

Manden, som er homoseksuel, blev desuden - ifølge sin 35 sider lange klage - udsat for seksuel chikane og homofobiske udtalelser. Han påstår også, at førnævnte Liam Booth ragede på ham på en sushirestaurant.

Afviser blankt

Begge sagsøgere påstår endvidere, at de blev tvunget til overarbejde uden at få løn for det. Disse anklager er rettet direkte mod Mark Zuckerberg og Priscilla Chan.

Selv afviser Chan/Zuckerberg-familien anklagerne. Ben LaBolt, som er talsmand for parret, siger i en udtalelse, at de tager anklagerne meget alvorligt, men at 'flere ugers undersøgelser af påstandene' har fastlagt, at de ikke kunne underbygges.