Zuma færdig som præsident: Så korrupt var han

Det sydafrikanske parlament vil torsdag klokken 13 vælge Cyril Ramaphosa som landets nye præsident, oplyser Ritzau.

Han overtager posten fra den kontroversielle Jacob Zuma, som onsdag trådte tilbage med øjeblikkelig virkning, efter massivt pres fra både befolkningen og Zumas eget parti, ANC.

Zuma trækker sig som præsident med øjeblikkelig effekt

- Landet er blevet mere splittet og folk er blevet mere uenige. Det skyldes ikke kun anklagerne om korruption, men også dårlig regeringsførelse. Folk føler simpelthen ikke, at landet bevæger sig i den rigtige retning, forklarer Stig Jensen, professor ved center for Afrikastudier ved Københavns Universitet.

Beslutningen om at træde tilbage var i praksis en formalitet, da han alligevel ville være blevet afsat ved en mistillidsafstemning torsdag. Kravet om Zumas afgang sker efter nye korruptionsanklager mod den 75-årige, der har siddet som Sydafrikas præsident siden 2009.

- Jacob Zuma har været en kæmpe belastning for partiet på alle parametre. Men det er godt for partiet, at de nu får kørt Ramaphosa i stilling, som er en helt anden type. Han stiller sig virkelig bag Nelson Mandelas dagsorden, om at Sydafrika skal være en regnbuenation uden korruption, forklarer Stig Jensen.

Dømt for korruption

Og det er langt fra første gang, Zuma bliver beskyldt for korruption. Faktisk har den nu afgående præsident mere end 800 korruptionsanklager hængende over hovedet, og flere af sagerne har også ført til domme mod ham.

I 2005 blev Zuma kendt skyldig i at gave modtaget bestikkelse fra en forretningsmand gennem en syvårig periode. Dommen medførte, at han efterfølgende blev fyret som Sydafrikas vicepræsident.



Mindre end et år senere kom Zuma igen i juridiske problemer, da han blev anklaget for at have voldtaget en ung kvinde.

Zuma selv påstod, at samlejet med kvinden var frivilligt, og han endte med at blive frikendt. Kvinden som bragte anklagerne flygtede kort efter frifindelsen til Holland.

I 2016 blev Zuma dømt for at have brugt statens penge på renovering af sin private bolig. Han tilbagebetalte sidenhen 542.000 dollars, men sagen havde allerede gjort stor skade på hans popularitet blandt befolkningen.

Det er denne bolig, Zuma blev dømt for at have renoveret for sydafrikanernes penge. Foto: Gallo Images/REX

Han fik desuden 783 anklager om korruption mod sig, i forbindelse med en våbenhandel i 90'erne. Disse anklager blev droppet i 2009, kort før han overtog præsidentposten, men sidste år besluttede den sydafrikanske højesteret, at genoptage 18 af sagerne.

Fattigdom, fængsel og flerkoneri

Jacob Zuma voksede op under fattige kår og har aldrig gået i skole. Som syttenårig meldte hans sig ind i det politiske parti ANC, der er bedst kendt som partiet, der erstattede det foregående apartheid-styre, under ledelse af Nelson Mandela.

I 1963 blev Zuma dømt for kupforsøg mod apartheid-styret, hvilket medførte en fængselsdom på 10 år. Dommen afsonede han på den berygtede ø, Robben Island, hvor også Nelson Mandela sad indespærret.

Efter Zuma blev løsladt fra fængslet, levede han i exil i Mozambiquie og Zambia, inden han i 1990 flyttede tilbage til Sydafrika, da forbuddet mod partiet ANC blev ophævet.

Zuma der er kendt polygamist har på nuværende tidspunkt fire koner, og har i alt været gift seks gange. Han har desuden 21 børn.

Stenrig stedfortræder

Cyril Ramaphosa forventes officielt at blive indsat som præsident af Sydafrika umiddelbart efter afstemningen torsdag. Ramaphosa var en en Nelson Mandelas tætteste allierede, og er længe blevet opfattet som en oplagt stedfortræder.

Ramaphosa er blandt Afrikas rigeste mænd og har desuden tjent som Sydafrikas vicepræsident siden 2014. Han har blandt andet tjent sin formue gennem forretninger i tele-, ejendoms-, energi- og banksektoren.

Udskiftningen af den sydafrikanske præsident er rigtig sund for både Sydafrika, men også for det Afrikanske kontinent som helhed, mener Stig Jensen, professor ved center for Afrikastudier på Københavns Universitet.

- Nu er der for alvor nogen, der tager korruption og demokrati alvorligt. Cyril Ramaphosa står også for en mere vestlig økonomisk politik, der er præget af en eksportorienteret udviklingsstrategi. Det bliver spændende at se, hvor godt hans planer vil lykkes.