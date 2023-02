Sammenstød får Østrigs hær til at stoppe indsats i Tyrkiet

Østrigs hær har lørdag indstillet redningsoperationer i det jordskælvsramte Tyrkiet på grund af en forværret sikkerhedssituation, siger en talsmand til nyhedsbureauet AFP.

- Der har været sammenstød mellem forskellige grupper, lyder det fra talsmanden.

Han tilføjer, at de østrigske soldater nu opholder sig i en 'basislejr' sammen med andre internationale organisationer og afventer instruktioner.

I Wien citerer avisen Kronen Zeitung en talsmand for, at håbet om at finde flere overlevende svinder bort, og at sikkerhedssituationen bliver stadig forværret, hvilket er baggrund for beslutningen.

- Chancen, for at det vil lykkes at redde overlevende ud, kan på ingen måde holdes op mod sikkerhedsrisikoen på nuværende tidspunkt, siger oberstløjtnant Pierre Kugelweis.

Han siger, at der bliver affyret skud.

Ledere af redningsoperationerne melder, at der fortsat ligger overlevende begravet under sammenstyrtede huse, men redningsarbejderne får nu først og fremmest bjærget lig.

I alt 82 østrigske soldater var indsat og skulle ifølge planen bidrage til redningsarbejdet frem til onsdag eller torsdag.

- Der har ikke været rettet noget angreb mod østrigske soldater. Alle har det godt, siger Kugelweis og tilføjer, at østrigerne gerne fortsat vil hjælpe, hvis sikkerheden bliver bedre.