Saudiarabisk kvinde idømt 34 års fængsel

En saudiarabisk kvinde, der studerer på et universitet i England, er på en ferie i hjemlandet blevet idømt 34 års fængsel.

Hendes forbrydelse består i at have fulgt og videresendt tweets fra kritikere af styret i Saudi-Arabien, der ofte omtales som et af mest brutale i verden.

Det skriver The Guardian.

Salma al-Shehab, som kvinden hedder, blev ifølge det britiske medie oprindeligt dømt til tre års fængsel for at have anvendt en internetside til at 'forårsage uro og destabilisere civil og national sikkerhed'.

Men en appeldomstol afsagde mandag den nye straf - 34 års fængsel efterfulgt af 34 års rejseforbud.

Ifølge retsdokumenter, som The Guardian har set, var tiltalen mod Salma al-Shehab skærpet.

Nu hed det sig til, at hun 'assisterede' personer, som forsøger at underminere det enerådende styret i kongedømmet, ved at følge deres skriverier på Twitter og ved at sende deres beskeder videre.

Det menes, at hun stadig har mulighed for at anke dommen.

Intet tyder på, at Salma al-Shehab kan tegnes som en fremtrædende kritiker af Saudi-Arabien. På Instagram beskriver hun sig som PhD-studerende på Leeds Universitet, underviser på et universitet i Saudi-Arabien, samt gift og mor til to drenge.

Indimellem har hun videresendt tweets fra saudiarabiske dissidenter i eksil, der opfordrer til at løslade politiske fanger i kongedømmet.