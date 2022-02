Scholz: Putin-udsagn om folkedrab i Ukraine er latterlig

Ruslands påstande om et folkedrab i Donbas-regionen i det østlige Ukraine er 'latterlige'.

Det siger Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, lørdag. Udtalelsen kommer på en sikkerhedskonference, der foregår i München.

- Så fremsætter præsident Vladimir Putin påstande om, at der i Donbas sker noget, som kan kaldes folkedrab. Det er virkelig latterligt, hvis man skal være klar i mælet, siger Scholz.

Konferencen i München anses for at være det vigtigste årlige møde mellem politiske ledere og sikkerhedseksperter.

Scholz siger, at en krig i Europa 'nu igen truer'.

- Det er nødvendigt at anvende så meget diplomati, som er påkrævet, over for Rusland - uden at være naiv, siger han.

Scholz mener, at der ikke er noget, som kan retfærdiggøre Ruslands mobilisering af over 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine.

Han afviser Ruslands påstande om, at landet blot reagerer på Nato's trussel mod øst. Scholz gentager, at Nato er en udelukkende defensiv alliance.

Den tyske kansler blev på talerstolen efterfulgt af blandt andre den amerikanske vicepræsident, Kamala Harris. Også den britiske premierminister, Boris Johnson, har talt.

Den amerikanske vicepræsident siger, at hun håber, at den spændte situation ikke ender blindt.

Desuden gør hun det klart, at USA ønsker diplomati og dialog. Men at landet i tilfælde af russisk invasion vil reagere meget skarpt med sanktioner og en styrkelse af hele Natos østlige flanke.

- Vi vil ikke blot holde os til økonomiske sanktioner mod Rusland, men styrke vores allierede langs hele den østlige flanke, siger Harris.

Boris Johnson understreger over for journalister i München, at Vesten må udvise en 'overvældende enighed', hvis det skal overbevise den russiske ledelse omkring Putin om, at Moskva bør undgå en invasion af Ukraine.

Den tre dage lange konference i München blev indledt fredag og slutter søndag.

Rusland, som normalt deltager, har i år valgt ikke at deltage.