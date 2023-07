Seks kendt skyldige i drab i Bruxelles-terrorsag

Seks tiltalte er kendt skyldige i drab i forbindelse med et stort terrorangreb i Bruxelles i marts 2016.

Det har et belgisk nævningeting afgjort tirsdag aften efter 18 dages overvejelser, skriver nyhedsbureauet Reuters.

De mistænkte er anklaget for blandt andet drab, drabsforsøg og for at have deltaget i en terrorhandling.

De seks drabsdømte samt to andre tiltalte er kendt skyldige i at tilhøre en terrorgruppe. Det skriver den belgiske avis Le Soir.

Strafudmålingen vil blive afgjort i en separat retsproces. De tiltalte risikerer op mod 30 års fængsel hver.

To selvmordsterrorister sprængte den 22. marts 2016 sig selv i luften i Zaventem-lufthavnen i Bruxelles, mens en tredje udløste sin bombe på metrostationen Maelbeek.

I alt blev 32 mennesker dræbt af bomberne, der sårede over 300.

En af de seks, der tirsdag er kendt skyldig i drab, er fransk-marokkanske Salah Abdeslam.

Han er tidligere idømt fængsel på livstid for sin rolle i terrorangrebene i Paris 13. november 2015, hvor 130 mennesker blev dræbt.

Abdeslam blev pågrebet i Bruxelles fire dage før angrebene i Paris.

Han er den eneste overlevende af den celle på ti terrorister, der stod bag attentatet i den franske hovedstad.

En anden af de dømte er den svenske statsborger Osama Krayem. Han er udpeget som den selvmordsbomber, der trak sig i sidste øjeblik i Bruxelles.

Han afsoner i forvejen en fængselsstraf for at have hjulpet gerningsmændene forud for terrorangrebet i Paris i 2015 med våben og logistisk støtte, skriver den svenske tv-station SVT.

En tredje af de seks, der er kendt skyldig i drab - Osama Atar - menes selv at være blevet dræbt i Syrien, hvor han var rejst til for at kæmpe for Islamisk Stat.

To andre - brødrene Smail og Ibrahim Farisi - er frikendt for samtlige anklager, skriver den belgiske avis Le Soir. Sidstnævnte var kun tiltalt for ét punkt, nemlig at have hjulpet gerningsmændene.

Islamisk Stat tog skylden for angrebet i Bruxelles i marts 2016.

I årene efter døde yderligere fire mennesker, som ifølge dommerne i sagen ikke ville være døde, hvis det ikke havde været for deres kvæstelser.

Blandt dem er en kræftpatient, som blev såret ved angrebet i metrostationen. På grund af sine sår kunne vedkommende ikke fortsætte sin kræftbehandling.

Det førte til, at kræftsygdommen tog til og endte med at koste vedkommende livet i oktober 2017, halvandet år efter terrorangrebet.

Derfor har domstolen nu fastsat det officielle dødstal til 36, skriver Le Soir.

Retssagen mod de i alt ti tiltalte for terrorangrebet i Bruxelles i 2016 er den største i Belgiens historie. Formelt blev den allerede indledt i september sidste år.