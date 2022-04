Seks pakistanere dømt til døden for lynchning af fabriksdirektør

En domstol i Pakistan har mandag dømt seks mænd til døden for at have deltaget i en en lynchning i december, hvor en tekstilfabriksdirektør fra Sri Lanka blev pryglet ihjel af over 100 personer.

Det oplyser den offentlige anklager i sagen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet fandt sted i byen Sialkot i det østlige Pakistan. Her var snesevis af fabriksarbejdere med til at torturere og tæske manden ved navn Priyantha Diyawadanage, inden der også blev sat ild til hans afdøde krop.

En lokal politimand sagde dengang, at angrebet skyldtes, at Diyawadanage havde fjernet en plakat med nogle hellige islamiske vers, hvorefter han blev anklaget for blasfemi.

Videoer fra episoden viser, hvordan direktøren først bliver jaget op på taget af sin tøjfabrik og tæsket med kæppe, inden han bliver trukket ned på gaden, afklædt og sat ild til.

Flere personer kunne også ses tage såkaldte selfies med den afdøde direktør.

Scenerne vakte harme i Pakistan, og fik blandt andet daværende premierminister Imran Khan til at udtale, at lynchningen repræsenterede en 'skammens dag' for landet.

I alt 88 personer er blevet dømt i sagen, oplyser anklageren mandag. Foruden de seks dødsdømte mænd er ni personer blevet dømt til fængsel på livstid.

Én person har fået en femårig fængselsdom, mens 72 andre er blevet idømt to års fængsel.

Otte af de dømte er mindreårige.

- Holdet af anklagere har arbejdet meget hårdt på at præsentere deres sag for domstolen og nå frem til denne afgørelse, siger ledende anklager Abdul Rauf Wattoo til nyhedsbureauet AFP.

- Vi er tilfredse med udfaldet af sagen.

Den lokale domstol har endnu ikke bekræftet meldingerne fra den offentlige anklager.

Selv om Pakistans retssystem stadig uddeler dødsstraffe, så bliver de sjældent ført ud i livet.