Selskab siger de har udviklet effektiv medicin mod corona

Den amerikanske medicinproducent Merck oplyser fredag, at den vil søge om godkendelse i USA for en pille, der skal forhindre alvorlig sygdom i forbindelse med coronavirus.

Merck fortæller, at den nyudviklede medicin kan halvere risikoen for alvorlig sygdom for folk, der er smittet med coronavirus.

Selskabet siger, at forsøgene på mennesker har været så effektive, at man har været nødt til at afbryde dem. Fordi det ikke vil være forsvarligt over for den halvdel af forsøgspersonerne, der har modtaget placebo - altså piller der foregiver at være medicin uden at være det.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) er enig i den beslutning, skriver avisen New York Times.

Den endnu ikke godkendte medicin kaldes molnupiravir.

Der har deltaget 775 patienter i fase-3-forsøget med den nyudviklede pille.

I den foreløbige analyse blev 7,3 procent af de patienter, som modtog molnupiravir, indlagt på hospitalet. For de, som modtog placebo, var 14 procent indlagte. Blandt dem var der døde.

Der findes i forvejen kun en eneste antiviral behandling. Det er remdesivir, der indsprøjtes. Men mange læger er tilbageholdende over for medikamentet. For effekten er begrænset.

Merck lader forstå, at man snarest også vil søge godkendelse af pillen i Europa og andre steder i verden.

Ifølge Reuters siger talsmænd fra Merck, at det er uvist, hvor lang tid FDA vil være om at vurdere behandlingen.

Men Dean Li, der er chef for Mercks laboratorier, siger, at FDA prøver at arbejde på sagen med hurtighed.

Medicinproducenten siger, at man har planer om at producere 10 millioner behandlingsforløb med molnupiravir ved årets afslutning, og at de vil producere endnu flere i 2022.

Der er ifølge Merck blevet indgået en kontrakt med den amerikanske regering om forsyning med 1,7 millioner behandlingsforløb, der koster 700 dollar stykket.

Nyheden om medicinens effektivitet har fået Mercks aktier til at stige med ni procent, skriver Reuters.