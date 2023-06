Senatet i USA stemmer aftale om gældsloft igennem

En aftale om at suspendere det amerikanske gældsloft er blevet vedtaget i Senatet torsdag aften lokal tid.

Det betyder, at en historisk betalingsstandsning er afværget.

Aftalen mangler nu kun en underskrift fra USA's præsident, Joe Biden.

63 stemte for i Senatet, mens 36 stemte imod.

Det amerikanske gældsloft på 31.400 milliarder dollar bliver, når Biden har underskrevet loven, suspenderet frem til 1. januar 2025.

Aftalen blev stemt igennem Repræsentanternes Hus onsdag.

Det amerikanske finansministerium havde forinden advaret om, at det ville være ude af stand til at betale udgifterne fra 5. juni, hvis Kongressen ikke tog affære.

- Vi undgår en betalingsstandsning i aften, siger Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer.

Inden afstemningen gennemgik senatorerne 11 ændringsforslag til aftalen, der alle blev afvist.

Schumer og hans republikanske modstykke, minoritetsleder Mitch McConnell, holdt således deres løfte om at gøre alt, hvad de kunne for at få loven så hurtigt igennem Senatet som muligt.

- USA kan ånde lettet op, siger Schumer, efter at det står klart, at loven går igennem.

Det er Biden og formanden for Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, der har forhandlet aftalen på plads.

Ud over at suspendere gældsloftet indtil efter præsidentvalget næste år indeholder aftalen også nedskæringer i det offentlige forbrug.

Præsident Joe Biden glæder sig over, at han nu kan se frem til at underskrive aftalen og gøre den til lov.

- Jeg glæder mig til at underskrive denne lov snarest muligt og tale direkte til det amerikanske folk fredag, lyder det i en udtalelse fra Biden.

USA's finansminister, Janet Yellen, har været med til at advare om, at USA uden en aftale om gældsloftet stod over for en hidtil uset og meget kritisk økonomisk situation.

- Lovgivningen om gældsloftet beskytter den fulde tillid og tiltro til USA og bevarer vores økonomiske lederskab, siger hun om aftalen.