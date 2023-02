Senator indlagt med depression

Den demokratiske amerikanske senator John Fetterman har frivilligt ladet sig indlægge på et hospital for at modtage behandling for en klinisk depression.

Det oplyser hans kontor i en erklæring torsdag amerikansk tid.

Den 53-årige Fetterman vandt ved midtvejsvalget i november en senatsplads fra Republikanerne i den vigtige svingstat Pennsylvania. Det skete, blot seks måneder efter at han havde fået et slagtilfælde.

Han lod sig frivilligt indlægge på Walter Reed National Military Medical Center i Maryland onsdag på anbefaling af Kongressens læge.

Fetterman blev kortvarigt indlagt på George Washington University Hospital i Washington i sidste uge efter at have følt sig svimmel. Læger fastslog, at der ikke var tale om endnu et slagtilfælde.

- John har kæmpet med depression af og til gennem hele sit liv, men det er først blevet slemt i løbet af de seneste uger, udtaler Fettermans stabschef, Adam Jentleson, i en erklæring torsdag.

- Efter at have undersøgt John fortalte lægerne os, at han får den nødvendige behandling, og at han snart vil være sig selv igen.

I erklæringen oplyses det ikke, hvor længe indlæggelsen ventes at vare.

Fetterman er kendt som en utraditionel politiker med tatoveringer og fipskæg og en forkærlighed for hættetrøjer og shorts. Af den grund går Fetterman også kun sjældent i jakkesæt.

Han er kendt som en del af Demokraternes venstrefløj og en aktiv forkæmper for øget dækning af sundhedsforsikringer, en højere mindsteløn og legalisering af marihuana.

Under valgkampen blev han en national profil som følge af sine progressive holdninger.

Ved midtvejsvalget slog han snævert den republikanske tv-læge Mehmet Oz, der var støttet af tidligere præsident Donald Trump.