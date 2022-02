Separatistledere i Østukraine vil evakuere borgere til Rusland

Borgere i omstridte grænseregioner i det østlige Ukraine opfordres fredag til at evakuere til Rusland.

Opfordringen kommer fra separatistlederne i henholdsvis Donetsk og Lugansk. Begge områder er selverklærede republikker i det østlige Ukraine.

Separatistlederen Denis Pusjilin står i spidsen for Donetsk. Han har fredag meddelt en evakuering af områdets borgere mod sydøst over grænsen til Rusland.

Det sker i en video på sociale medier.

Samme melding er kort tid efter kommet fra separatistlederen i Lugansk.

Pusjilin i Donetsk oplyser, at Rusland har indvilget i at tilbyde husly til de evakuerede borgere. Han siger desuden, at kvinder, børn og ældre prioriteres først.

- Fra i dag - den 18. februar - er en stor evakuering af befolkningen til Rusland blevet organiseret, siger Denis Pusjilin.

Der har de seneste dage været meldinger om offensiver i det østlige Ukraine, hvor udbryderrepublikkerne Donetsk og Lugansk ligger.

Ukraine har beskyldt separatisterne for at stå bag. Rusland har omvendt beskyldt Ukraine for at have udført angreb.

Ifølge Pusjilin planlægger Ukraine et snarligt angreb mod prorussiske udbryderområder.

- Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, vil i den nære fremtid give ordren til sine soldater om at gå i offensiven, siger Pusjilin i videoen.

Han oplyser, at russiske myndigheder er klar til at tage imod civile, der evakueres. Den russiske naboregion Rostov har forberedt steder, hvor de kan opholde sig, fortæller han i videoen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Pusjilin opfordrer borgere til at samarbejde og følge planen for evakuering.

- Midlertidig flugt vil redde jeres liv og helbred, siger han ifølge AFP.

Dmitrij Peskov, talsmand for den russiske regering, siger, at han ikke har nogen information om situationen i det østlige Ukraine.

Han siger, at han ikke ved, om evakueringen er koordineret med Rusland. Det rapporterer det russiske nyhedsbureau Interfax.

Interfax citerer unavngivne kilder for, at de første busser vil evakuere borgere fra Donetsk klokken 20 lokal tid.