Serbisk politi får over 108.000 våben i frit lejde-aktion

I alt 108.833 våben er blevet indleveret til politiet i Serbien under en frit lejde-aktion efter to masseskyderier i landet i maj.

Det meddeler en talskvinde for serbisk politi til nyhedsbureauet Tanjug.

Ifølge politiet er der blevet indleveret omkring 82.400 håndvåben, cirka 26.500 miner eller lignende eksplosive våben samt 4,2 millioner stykker ammunition.

Frem til midnat natten til lørdag kunne indbyggere i Serbien frit aflevere, hvad de måtte have liggende af våben, uden at blive sigtet for ulovlig våbenbesiddelse eller på anden måde komme i klemme hos myndighederne.

Baggrunden er, at Serbien i maj i løbet af kun to dage oplevede to masseskyderier, der rystede landet.

Den 3. maj skød og dræbte en 13-årig elev på en skole i det centrale Beograd ni af sine klassekammerater og en sikkerhedsvagt.

Dagen efter skød og dræbte en ung mand otte mennesker i en landsby nær den serbiske hovedstad.

Der er ikke nogen forbindelse mellem de to forbrydelser.

Siden skyderierne har titusindvis af serbere været på gaden for at protestere mod blandt andet statslige medier, som ifølge demonstranterne forherliger vold.

Lørdag aften var der igen store demonstrationer i Beograd og otte andre byer i Serbien.

I Beograd gik demonstranterne til tv-stationen Pink TV, der er kontrolleret af regeringen. Mange venstreorienterede og liberale serbere mener, at tv-stationen er med til at opildne til vold og had.

Demonstranternes vrede retter sig også mod præsident Aleksandar Vucic og hans regering, som får kritik for ikke at have gjort noget for at forhindre udbredelsen af et voldeligt klima og for at forhindre de to masseskyderier.

Der er ikke umiddelbart nogen tal på, hvor mange våben der er i omløb blandt Serbiens omkring syv millioner indbyggere, idet meget af det er ulovlige våben.