Seriemorder har det 'fantastisk' efter løsladelse

Den 78-årige franskmand Charles Sobhraj, der fredag blev løsladt fra et fængsel i Nepal, har det 'fantastisk'.

Det siger han i et interview med AFP.

- Jeg har det fantastisk. Jeg har meget at lave. Jeg skal sagsøge en masse mennesker, inklusive staten Nepal, sagde Sobhraj om bord på et fly på vej til Doha og derefter Paris.

Sobhraj har siddet fængslet i Nepals hovedstad, Kathmandu, siden 2003.

Han blev i 2003 anholdt og dømt for drabet på den amerikanske rygsækturist Connie Jo Bronzich.

Et drab, der fandt sted i 1975.

Sobhraj nægtede at have dræbt den amerikanske kvinde. Hans sagførere sagde, at anklagerne mod ham var baseret på formodninger.

Adskillige år senere blev han også kendt skyldig i drabet på Bronzichs canadiske ven, Laurent Carriere.

BBC og Netflix producerede sidste år i fællesskab tv-serien 'Slangen' om Sobhrajs forbrydelser.

Sobhraj blev kendt som 'Slangen' i kraft af sine evner til at forklæde sig efter en flugt fra et fængsel i midten af 1980'erne.

Han blev løsladt, efter at Nepals højesteret gav ordre til det grundet Sobhrajs fremskredne alder.

Selv siger han, at han fejlagtigt er blevet dømt for noget, han ikke har begået.

- Jeg er uskyldig, hævder han ifølge AFP og anklager dommerne for at være partiske.

Han vil ifølge udtalelserne angiveligt gå rettens vej for at få renset sit navn.

Sobhraj har været mistænkt i en lang række drabssager. I Thailand var han kendt som 'bikinimorderen'.

Han blev i midten af 1970'erne sigtet for at have bedøvet og dræbt seks kvinder, hvoraf nogle dukkede døde op på stranden nær feriestedet Pattaya.

Han blev imidlertid fængslet i Indien, inden han blev retsforfulgt for drabene i Thailand.

AFP har talt med den thailandske politibetjent, som via sit arbejde med Interpol var medvirkende til at få Sobhraj udleveret til Thailand.

Den tidligere betjent, Sompol Suthimai, der nu er blevet 90, gjorde ingen indsigelse mod løsladelsen.

- Jeg har ingen følelser over for ham nu, hvor der er gået så lang tid.

- Jeg tror, han allerede har betalt for sine handlinger, siger Suthimai ifølge AFP.

/Ritzau/AFP