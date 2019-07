Sexdukker skyld i national katastrofe: Japan frygter udryddelse

Det lyder umiddelbart voldsomt for en nation, der i skrivende stund har et befolksningstal på 126 millioner mennesker, at de er udrydningstruet.

Det er ikke desto mindre forudsigelsen fra Kanako Amano, der arbejder ved NLI Research Center, som blandt andet gør sig i urban forskning. Hun lufter sin bekymring i dokumentaren 'Substitutes' fra 2018, hvor holdet bag undersøger japanerne stigende interesse og lyst til at indgå i forhold med sexdukker fremfor mennesker.

- Det største problem i Japan er faldet i antallet af fødsler og derved faldende befolksningstal. Det bliver kaldt en national katastrofe, fortæller hun i dokumentaren.

2018 blev ligeledes et trist år for japanerne og deres håb om at reproducere sig selv. Her blev der født 921.000, hvilket er det laveste siden de begyndte at føre statistikker over det i 1899, skriver det britiske medie Independent i en artikel fra maj 2019.

Situation er så græl i solens rige, at premierminister Shinzo Abe har lovet, at der fra myndighedernes side vil blive investeret i børnehaver og vuggestuer, så kurven kan vendes.

Salg af sexdukker boomer

Modsat den negative udvikling i befolksningstilvæksten, er salget af sexdukker i fremgang. Det fortæller en anonym sexdukkeforhandler i dokumentaren 'Substitutes'. Ugen inden tv-holdet var på besøg, blev hele lageret udsolgt. Og det er ikke kun mændene, der er interesseret i silikonedukke i hjemmet.

- Alle er til det, fortæller den anonyme sælger og forklarer, at til trods for at det er en dukke føles det ægte.

- Når du dyrker sex med din kone, kan der være problemer. Med en dukke betyder din indsats ikke noget, fortæller han om dukkerne, der gennemsnitligt koster 3750 dollar (knap 25.000 kroner, red.).

Fandt sexdukke efter konens død

Japanske Moru er en af dem, vi følger i dokumentaren om sexdukkerne. For fire år siden mistede han sin kone til en alvorlig sygdom. Sammen havde de altid haft interesse for antikke dukker. Efter konens død havde han et tomrum i sit hjerte.

- Så mødte jeg den her pige, siger han og peger på en af sine tre dukker.

- Jeg følte, at hun kunne trøste mig. Da jeg mødte dem, blev mit liv uløseligt bundet til dem. Siden da har jeg ikke følt mig ensom mere, fortæller han.

Udover Moru møder man andre japanere i dokumentaren, om den voldsomt stigende interesse for sexdukker. Du kan se den ved at klikke på billedet nedenunder.