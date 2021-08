Sicilien erklærer krisetilstand på grund af skovbrande

De regionale myndigheder på Sicilien har erklæret krisetilstand de næste seks måneder på grund af skovbrande, der raser på den italienske ø.

Lederen af Sicilien-regionen, Nello Musumeci, forklarer i et opslag på Facebook, at beslutningen er knyttet til de usædvanligt høje temperaturer og ekstreme vejrforhold, der vil fortsætte med at udgøre en risiko de kommende uger.

Vejrforholdene besværliggør i øjeblikket slukningsarbejdet på øen og gør det svært for myndighederne at hjælpe lokalbefolkningen.

Det skyldes blandt andet, at vejene i området er blevet delvist ødelagt af flammerne, skriver Musumeci.

Sicilien har været ramt af skovbrande siden slutningen af juli. Sammen med den sydvestlige region Calabrien og den sydøstlige region Puglia er øen blandt de hårdest ramte områder i de igangværende brande.

Lørdag morgen meldte også brandvæsenet i Oristano-provinsen på Sardinien om, at der var udbrudt brand i et turistområde.

Brandvæsnet forhindrede dog flammerne i at sprede sig til nærliggende vegetation, og ingen skulle være kommet til skade i forbindelse med branden.

Den sydlige del af Italien oplever i øjeblikket usædvanligt høje temperaturer på mere end 40 grader. Samtidig er hele regionen ramt af tørke, og det har ført til farlige brandforhold.

Nogle af brændende i området menes også at være påsat.

Italienske brandmyndigheder oplyser, at de alene lørdag var nødt til at rykke ud 800 gange, herunder 106 gange i Puglia, 120 gange i Calabrien og 188 gange på Sicilien.

Landbrugsforeningen Coldiretti har beskrevet denne sommer som den varmeste i et årti.

To mennesker i Calabrien er døde i flammerne, melder brandvæsenet.