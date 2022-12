Sigtet for drab på britisk kvinde juleaften

Britisk politi har anholdt to personer i forbindelse med et skyderi på en pub juleaften, som endte med at koste 26-årige Elle Edwards livet og såre adskillige andre.

Det skriver det britiske medie Sky News.

- Vi har foretaget to anholdelser i forbindelse med det her koldblodige skyderi, siger efterforsker Sue Coombs fra den lokale politikreds, Merseyside Police.

Juletragedie: Kvinde dræbt i skyderi på fyldt pub

Skyderiet foregik om aftenen den 24. december. Mens danskere typisk fejrer jul med familien den dag, er der i Storbritannien tradition for at mødes med sine venner på den lokale pub.

Det var netop tilfældet på Lighthouse Inn i Wallasey-delen af den nordengelske by Liverpool.

Pubben var ifølge politiet propfyldt med unge mennesker, da gerningsmanden åbnede ild. Flere blev hastet til hospitalet, og Elle Edwards mistede livet.

Politiet mener ikke, at den 26-årige kvinde var gerningsmandens mål.

Søger vidner

Den ene af de to anholdte, en 30-årig mand fra Tranmere nær Liverpool, er sigtet for drab og drabsforsøg, mens den anden, en 19-årig kvinde, er mistænkt for sammensværgelse for at dræbe.

Begge er ifølge Sky News i politiets varetægt og ved at blive afhørt.

I mellemtiden leder politiet efter vidner, som kan have set noget, og bilister, som kunne have fanget noget på video.

- Vi opfordrer også bilister og beboere i området, som måske kunne have fanget noget på deres dashcam (bilkamera, red.) eller overvågningskamera, om at tage kontakt. Hvert eneste stykke bevismateriale er afgørende for efterforskningen, siger Sue Coombs.

Mens Elle Edwards er den eneste, som indtil videre har mistet livet i forbindelse med skyderiet, er en 28-årig mand stadig i kritisk tilstand på hospitalet.