Sikkerhedsstyrelsen advarer: Brug ikke dette værktøj

En klinge, der er beregnet som rundsav, kan forårsage så stor skade på brugeren, at det har fået Sikkerhedsstyrelsen til at stoppe salget af den

Mange benytter sommerferien til lidt husarbejde og gør-det-selv-projekter, men hvis man endelig skal lege håndværker, er det nok en god idé at skille sig af med en specifik klinge i værktøjskassen.

Det anbefaler Sikkerhedsstyrelsen, der har stoppet salget af en savklinge.

Klingen er beregnet til en rundsav, men kan også monteres på en vinkelsliber. Således kan den bruges som en håndholdt rundsav. Og netop den konstellation kan forårsage tilbagestød hos brugeren, der kan miste kontrollen med værktøjet.

I værste fald kan det betyde, at man kommer heftigt til skade, vurderer Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen er i skrivende stund i gang med at kontakte forhandlerne af savklingen og råder forbrugere til ikke at bruge rundsavklingen på en vinelsliber.

Helt konkret drejer dig sig om klingen ved navn Carbide Original Speed Cutter 125 mm 3 Teeth Wood Circular Saw Blade for Angle Grinder Cutting Disc for Wood Carving Cutting and Shaping with 3 Teeth 22.23 mm, hvis du nu skulle være i tvivl om produktet.