Sjældne protester bryder ud i Cuba over coronarestriktioner

Tusindvis af mennesker er søndag gået på gaden i Cuba for at demonstrere mod regeringens håndtering af pandemien i en række sjældent sete protester i det caribiske land.

Demonstranterne er blandt andet utilfredse med Cubas coronarestriktioner, hastigheden på landets vaccineudrulning, og hvad de kalder regeringens forsømmelse af befolkningen.

Cubas præsident, Miguel Díaz-Canel, beskylder søndag i en tale på nationalt tv USA for at stå bag urolighederne. Díaz-Canel er også leder af Cubas kommunistparti.

I hovedstaden Havana har tusindvis af mennesker forsamlet sig i byens centrum og langs havnefronten. Her er der også blevet observeret flere militærjeeps med maskingeværer og soldater på ladet.

Indtil videre er der dog kun meldinger om et mindre antal anholdelser og ingen større konfrontationer.

I sin tale søndag opfordrer Miguel Díaz-Canel ellers sine støtter til at konfrontere alle 'provokationer'.

- Vi opfordrer alle revolutionære i landet, alle kommunisterne, til at gå på gaden alle steder, hvor der er forsøg på at fremtvinge disse provokationer, siger præsidenten.

Den økonomiske situation i det caribiske land er blevet forværret de seneste to år. Regeringen bebrejder hovedsageligt amerikanske sanktioner og coronapandemien, mens kritikere mener, at det skyldes politisk inkompetence og et etpartisystem.

Cuba oplever i øjeblikket det værste udbrud i landet siden pandemiens begyndelse, og smittespredningen er gradvist taget til siden slutningen af sidste år.

I alt har Cuba registreret 238.000 smittede og 1537 coronarelaterede dødsfald.

I hele 2020 havde Cuba lige omkring 12.200 registrerede smittetilfælde.

Cuba har for nylig godkendt to vacciner og begyndt landets vaccineudrulning. Cirka 1,7 millioner ud af 11,2 millioner indbyggere har fået mindst et stik.