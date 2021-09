Sjakalen dømt - igen

Terroristen Ilich Ramirez Sanchez, almindelig kendt som Carlos eller sjakalen, har fået endnu en livstidsdom.

Dermed har domstolen i den franske hovedstad, Paris, bekræftet en tidligere dom i sagen.

Dommen gælder et granatangreb på Champs-Élysées i Paris i 1974. To mennesker blev dræbt.

Den 71-årige Carlos er indsat i et fængsel i Frankrig, hvor han i forvejen afsoner to andre livstidsdomme.

Han har tabt appelsager for at få livstidsdommene ændret.

Disse to domme har han fået for i 1975 at have myrdet to franske politifolk og for en stribe bombeattentater i Paris og Marseille i 1982 og 1983. 11 mennesker blev dræbt af bomberne, der sårede snesevis af andre.

Den seneste dom kommer, efter at den franske højesteret i 2019 sendte strafudmålingen tilbage til den domstol, der afsagde livstidsdommen i 2017.

Højesteret sagde, at Carlos var blevet dømt for både at bære granaten og for at kaste den.

Ifølge højesteret var det ikke to, men én forbrydelse, så han blev teknisk set dømt to gange for den samme forbrydelse.

Men straffen er alligevel fængsel på livstid, siger domstolen ifølge anklagemyndighedens kontor torsdag aften.

Carlos var i mange år en af verdens mest eftersøgte mænd. Han begik terror til fordel for den palæstinensiske sag.

Han blev kendt over store dele af verden i 1975, da han sammen med andre væbnede mænd tog 11 olieministre og snesevis af andre som gidsler ved et Opec-møde i Wien.

Tre mennesker blev dræbt, inden myndighederne gik med til at stille et fly til rådighed for Carlos og de andre.

De forsvandt til Algeriet med 40 gidsler.

De gidsler blev senere løsladt mod en løsesum.

Ilich Ramirez Sanchez blev født ind i en velhavende familie i Caracas i Venezuela i 1949. Som ung var han kommunist, og han studerede i Moskva, inden han sluttede sig til militante palæstinensiske grupper.

Han har været bag franske tremmer siden 1994, da franske kommandosoldater fangede ham i Sudan og bragte ham til Frankrig.