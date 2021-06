Skandale under opsejling: Krævede oplysninger fra Apple

I USA er en politisk skandale under opsejling.

I sidste uge indledte USA's justitsministerium en undersøgelse af tidligere præsident Donald Trumps administrations forsøg på at opsnappe data om demokratiske politikeres kommunikation.

New York Times har beskrevet, hvordan Trump-administrationen forsøgte at finde ud af, hvem der havde lækket oplysninger om en mulig forbindelse til Rusland.

Det fik justitsministeriet under Trump til at beordre it-giganten Apple og en anden, unavngiven udbyder til at udlevere data om nogle af hans politiske modstandere, skriver avisen.

Nu meldes en af topembedsmændene i ministeriet færdig.

De to demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus Adam Schiff (t.v.) og Eric Swalwell er begge medlemmer af kammerets efterretningsudvalg. Justitsministeriet under præsident Donald Trump indhentede i hemmelighed data om, hvilke telefonnumre de havde ringet og sendt beskeder til, skriver New York Times. (Arkivfoto) Foto: Patrick Semansky/Ritzau Scanpix

Der er tale om den øverste embedsmand i afdelingen for national sikkerhed under Justitsministeriet John Demers. Han er færdig på posten i næste uge, melder kilder til nyhedsnureauet AP.

Det har rejst spørgsmål om, hvorvidt Demers kendte til og spillede en aktiv rolle sagen eller ej.

Det er de seneste dage kommet frem, at man har forlangt at få såkaldt metadata fra techgiganten. Det drejer sig om telefonnumre og fortegnelser over opkald og beskeder - men ikke indholdet af beskeder eller samtaler.

Ministeriet beordrede også Apple til at holde det hemmeligt, skriver avisen.

Sagen skal nu undersøges af ministeriets interne vagthund, generalinspektør Michael Horowitz.

Hos Demokraterne er vreden stor, efter at oplysningerne er kommet frem i New York Times.

- Det er et alvorligt magtmisbrug og et angreb mod magtens deling, raser flertalsleder i Senatet Chuck Schumer og formanden for Senatets retsudvalg, Dick Durbin blandt andet

Data på 100 personer

Kongresmedlem Adam Schiff er en af de to demokratiske politikere, som siger, at de af Apple har fået at vide, at justitsministeriet i perioden 2017-2021 har krævet at få data om dem.

Den anden er Eric Swalwell. Begge er medlemmer af efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Trump forsøgte angiveligt at finde ud af, om det var dem, der havde lækket ødelæggende oplysninger om hans valgkampagnes bånd til Rusland i valgkampen i 2016.

Det er dog uklart, om Trump direkte har bedt justitsministeriet undersøge Schiff og Swalwell.

Overvågning af medlemmer af Kongressen er et alvorligt skridt. Det vil kræve en virkelig god begrundelse og godkendelse fra øverste sted i justitsministeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Justitsministeriet har under Trumps embedsperiode fået udleveret data på omkring 100 mennesker, skriver Reuters.