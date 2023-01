'Skødesløshed' var årsag til massedød i Korea

Politiet i Sydkorea konkluderer fredag i en rapport, at det var skødesløshed og dårlig planlægning, der var skyld i, at sidste års halloweenfest midt i hovedstaden Seoul endte med, at over 150 personer blev mast og kvalt ihjel.

Mange unge, der var mødt op i festkostumer, mange af dem kvinder i 20'erne, døde under de katastrofale optrin i det populære nattelivskvarter Itaewon.

Det skete, da titusinder af mennesker forsøgte at presse sig frem for at deltage i festen 29. oktober. Uden øje for, at hundredvis af menneskers liv var i fare på grund af det store tryk fra menneskemængden.

En særlig politienhed har brugt flere måneder på at grave sig gennem bevismateriale og at interviewe personer med ansvar.

- Organisationer, der ifølge loven har pligt til at forhindre og agere ved katastrofer - politi, distriktsledere og Seouls metro - havde ikke på forhånd lavet sikkerhedstiltag, og de brugte dårlige planer, hedder det.

I deres sammenfatning skriver de, at der blev begået meget omfattende svigt ved planlægningen. Men de undlader at give folk i regeringen eller politiets øverste ledelse ansvar for, hvad der skete.

Det rammer i stedet embedsmænd på lavere niveau og politifolk, der var på gaden den aften i Seoul. Det gælder også folk, der havde ansvar for den metrostation, hvor de tusindvis af feststemte unge myldrede op af.

- Passende tiltag blev ikke taget, efter at der var sendt anmodning om redningsindsats, lyder et af kritikpunkterne.

Seks personer er blevet anholdt på grundlag af politiets oplysninger i rapporten. Heriblandt den lokale politichef for området Itaewon.

Grupper, der taler på vegne af ofrenes familier, er kritiske over for konklusionerne.

Lee Jong-chul, der leder en af disse grupper, mener, at det ikke er i orden, at det er politiet, der er sat til at undersøge politiets rolle den fatale aften.

- Jeg har ikke stolet på det, lige siden den særlige efterforskning blev sat i gang for at undersøge katastrofen i Itaewon, siger han til medier i Seoul.