Skov på størrelse med Fanø brændt ned ved spansk ferieparadis

Redningsarbejdere har evakueret flere end 2000 mennesker fra en skovbrand, der hærger nær flere feriesteder på Costa del Sol i det sydlige Spanien.

På bare fire dage er mere end 6000 hektar skov brændt ned. Det svarer til et område på lidt mere end Fanøs størrelse.

Spanien har søndag sat militæret ind for at hjælpe med at håndtere flammerne, der brød ud onsdag i den bjergrige by Estepona, der er populær blandt turister.

- Vi arbejder koordineret og uden hvile i lyset af den brand, der ødelægger provinsen Malaga (hvor Estepona blandt andet ligger, red.), skriver Spaniens premierminister, Pedro Sánchez, på Twitter.

Givetvis med ængstelse betragter en mand skovbranden fra sit hus i byen Pujerra. Foto: Jon Nazca / Reuters / Ritzau Scanpix.

'Usædvanlig kraft'

Fra flere kilometers afstand kan man se røgsøjler stige op fra bjergene.

Flere af de evakuerede personer er blevet indlogeret i en sportshal i den nærliggende by Ronda, hvor frivillige har sørget for at bringe vand og andre forsyninger til.

De evakuerede beskrives som ældre, men det vides ikke, hvorvidt der er turister iblandt.

Fem andre lokalsamfund blev evakueret fredag.

Branden har en 'usædvanlig kraft og styrke' og spreder sig i flere retninger, har brandmyndighederne oplyst.