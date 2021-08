Skovbrand er ottedoblet i omfang på vej mod Californiens hovedstad

En skovbrand, der brød ud nær Californiens hovedstad for bare et par dage siden, er eksploderet i omfang.

På blot 24 timer er brandens omfang ottedoblet fra 2600 hektar til 21.600 hektar eller 216 kvadratkilometer. Det svarer til et område på størrelse med Møn.

Mindst to personer er blevet fløjet til hospitalet, da branden hærgede en lille by omkring 80 kilometer fra delstatens hovedstad, Sacramento.

Tusindvis af mennesker er blevet bedt om at søge ly, da branden fortsætter med at rase ukontrolleret gennem nationalskoven Eldorado.

- Når du bliver bedt om at søge væk, så søg væk. Vi har brug for, at du ikke er i vejen, så vi kan beskytte dit hjemme mod disse brande, siger brandchef Thom Porter ifølge avisen Sacramento Bee.

Udtørret delstat

Hårde vinde og tørke har pustet liv til branden, der begyndte lørdag formiddag.

Den vestlige delstat har den seneste tid været helt udtørret, og klimaforandringer får skylden for ændrede vejrmønstre og for at bringe kronisk tørke til regionen.

Længere mod nord fortsætter en enorm skovbrand ved navn 'Dixie Fire' samtidig.

Den har nu brændt et område på mere end 240.000 hektar ned. Det svarer til et område på lidt mere end Falster, Lolland og Bornholm tilsammen.

Branden har ødelagt mindst 1200 hjem, og 12.000 mennesker har måttet lade sig evakuere fra deres hjem.

Mange brande

Den voldsomme røg fra branden har forringet luftkvaliteten for borgere i og omkring storbyen San Francisco.

Strømforsyningsvirksomheden Utility PG&E har erkendt, at det kan have været virksomhedens udstyr, der antændte flammer på den tørre vegetation.

Californien, der typisk har det højeste niveau af skovbrande i sensommeren og efteråret, har i ugevis været ramt af voldsomme brande.

Hvis brandene fortsætter, risikerer en endnu større del af delstaten at være brændt ned end sidste år, der var det værste år nogensinde.