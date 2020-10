Skræmmende læsning: Verdensarv i forfald

Australiens Great Barrier Reef, verdens største koralrev, har mistet over halvdelen af sine koraller siden 1995.

Det viser en netop offentliggjort rapport fra James Cook Universitet i Australien.

Samtidig frygter forskere, at en øget blegning af korallerne påvirker deres mulighed for at komme sig negativt.

Klimaforandringer

Rekordhøje temperaturer, som forårsagede stor blegning i 2016 og 2017, påvirker fortsat korallerne i dag. Det skriver britiske The Guardian.

Og hændelserne betyder, at der er færre små babykoraller og færre voksne koraller, der formerer sig.

Det siger Terry Hughes, der er professor i koralstudier ved James Cook Universitetet:

- Det betyder, at overlevelsesevnen i koralrevet, dets mulighed for at komme sig oven på store blegninger, er blevet bragt i fare.

- Vi plejede at tro, at Great Barrier Reef var beskyttet på grund af dets størrelse. Men vores seneste resultater viser, at selv verdens største og relativt velbeskyttede koralrev er i forfald, siger Terry Hughes.

Great Barrier Reef Great Barrier Reef er verdens største naturskat. Revet blev optaget på UNESCO*s liste over verdens kulturarv i 1981. Med et Areal på 348.700 km² er koralrevet cirka lige så stort som Italien. Der er 69.000 mennesker ansat i industrier, der beskæftiger sig med Great Barrier Reef. Fiskeri omkring revet genererer hvert år flere millioner kroner, og man estimerer, at turisme giver 30 millioner kroner årligt. Ifølge en undersøgelse fra den australske regering betragter 77 procent af alle australiere Great Barrier Reef som en del af deres identitet, mens 81 procent mener, at man er forpligtet til at beskytte det i højere grad. Kilde: Den australske regering Vis mere Luk

Oplever stress

Blegning af korallerne indtræffer, når korallerne oplever stress og følgelig mister deres farve.

Stress kan for koraller eksempelvis skyldes højere vandtemperaturer. Det får dem til at skille sig af med de mikroskopiske, fotosyntetiske alger, der giver dem deres farve.

Blegning i år har forårsaget mest skade i revets sydlige område. Revet oplevede markant blegning i marts. Det er den tredje større blegning på fem år.

Koraller er kolonier af bittesmå levende dyr, som findes i havvand. Koralrevene i verden rummer en stor biodiversitet.