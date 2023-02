Skuddrama ved svensk politistation

Flere politivogne er netop blevet tilkaldt til politistationen i Norrköping.

Her skulle to personer være blevet såret.

Det skriver Aftonbladet.

Den ene er en politibetjent, som er blevet stukket, mens den anden person er den formodede gerningsmand. Han blev skudt i benet af en politibetjent foran politistationen.

Drabsforsøg

Politiet skriver, at de blev alarmeret 'på grund af en forbrydelse', og at der skulle være tale om et overfald, men detaljerne, om hvad der er sket, er stadig få.

- Jeg vil danne mig en idé om, hvad der er sket, før jeg kan fortælle mere, siger Johnny Gustafsson, der arbejder ved Politikredsen i Region Øst i Sverige, til Aftonbladet.

Ifølge avisens oplysninger er stedet afspærret, og tre ambulance har forladt området.

Sagen er blevet kvalificeret som et drabsforsøg.

