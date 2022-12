Skyderi i Paris: Tre dræbte og adskillige sårede

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Fredag løsnede en 69-årig mand af fransk statsborger adskillige skud nær samlingsstedet for 'Det Kurdiske Demokratiske Råd' i Frankrig, som er en paraplyorganisation for flere kurdiske foreninger i landet.

Tre personer er døde i skyderiet, skriver franske Le Figaro og Le Monde.

Samtidig skulle flere være såret og bragt til hospitalet, sagde kilder i politiet ifølge AFP.

Også gerningsmanden er bragt til hospitalet i kritisk tilstand.

En butiksejer i området beretter om, at hun hørte syv eller otte skud på gaden.

- Der var totalt panik. Vi blev indenfor, udtalte hun ifølge AFP.

Foto: Juliette Jabkhiro /Ritzau Scanpix

Kendt af politiet

Ifølge Le Monde er gerningsmanden en 69-årig mand af fransk nationalitet, der er kendt af politiet for to drabsforsøg i henholdsvis 2016 og 2021.

Ifølge mediet raserede gerningsmanden tilbage i 2021 flere telte i en migrant-lejr i Bercy-distriktet i Paris med en sabel, som han siden blev tiltalt for.

Siden meldte Paris' anklager Laure Beccuau ud på et pressemøde fra gerningsstedet, at politiet efterforsker et muligt racistisk motiv bag overfaldet.

'Tak til alle indsatsstyrkerne for indsatsen her til morgen oven på det forfærdelige angreb i 10. arrondissement. Dybfølte tanker går til ofrene og deres familier. Vi er ved jeres side. Der vil blive åbnet et støttecenter på rådhuset i 10. arrondissement,' skrev Paris' borgmester, Anne Hidalgo, i et opslag på Twitter.