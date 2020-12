Slår alarm: Great Barrier Reef er i kritisk tilstand

Tilstanden af verdens største koralrev, det australske Great Barrier Reef, er forværret, og revet betegnes nu som værende i kritisk tilstand.

Det oplyser Den Internationale Naturbeskyttelsesunion (IUCN) torsdag i en ny rapport. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Great Barrier Reef har mistet mere end halvdelen af sine koraller i løbet af de seneste tre årtier.

Blegning af korallerne i 2016, 2017 og 2020 har yderligere skadet koralrevets tilstand og påvirket dyrelivet i området, lyder det fra IUCN i rapporten.

Blegningen sker, når varmere vand ødelægger de alger, som korallerne lever af, hvilket i sidste ende gør korallerne hvide.

Blandt andet er antallet af skildpadder, hammerhajer og havfugle faldende som følge af forandringerne i Great Barrier Reef.

Unikke optagelser viser, hvordan 64.000 truede havskildpadder yngler ved Great Barrier Reef i juni. Video/redigering: Queensland Department of Environment and Science/Signe Skov

Skaderne på revet er nu så omfattende, at IUCN har besluttet at ændre status på koralrevet til 'kritisk og forværrende' på unionens opgørelse.

Nogle af de aktiviteter, som truer koralrevet, såsom fiskeri og kystudvikling, kan blive håndteret af myndighederne, skriver unionen.

- Men andre faktorer kan ikke håndteres, såsom klimaforandringerne, som anses som den største trussel, lyder det i rapporten.

De australske myndigheders tiltag for at beskytte Great Barrier Reef i en langsigtet plan frem mod 2050 har været langsommelige og har ikke været nok til at stoppe forværringen af koralrevet, vurderer IUCN.

Der er dog blevet sat flere og flere tiltag i værk for at beskytte korallerne.

Blandt andet har regeringen i den australske delstat Queensland i oktober annonceret, at den vil operere med en økonomisk belønning til indsatser for at beskytte vandet omkring Great Barrier Reef.