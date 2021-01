Slut for Trump: Kongressen har bekræftet Joe Bidens valgsejr

OVERBLIK: Danske toppolitikere er rystede over uro i USA

Der har været generel fordømmelse af de begivenheder, der har udspillet sig i USA, hvor demonstranter onsdag trængte ind i Kongressen i Washington.

Flere døde under urolighederne, der skete, i forbindelse med at Kongressen skulle godkende valgresultatet i USA.

Ved præsidentvalget i november sidste år besejrede demokraten Joe Biden den siddende præsident, republikaneren Donald Trump. Han er blevet beskyldt for at opildne til uroligheder.

Her er nogle af reaktionerne fra danske politikere:

* Statsminister Mette Frederiksen (S) på Twitter:

- Ekstremisme, vold, polarisering og kaos er aldrig vejen frem. Forfærdende billeder fra Washington. Må demokratiet bringes til at virke igen.

* Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til Ritzau:

- Jeg stiller mig bag alle de stemmer – senest Joe Biden – der appellerer til at tage afstand fra den form for vold og bølleaktivitet. Jeg håber virkelig, at de får styr på det.

* Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) på Twitter:

- Det er en påmindelse om, at vi aldrig kan tage noget for givet. Heller ikke demokratiet. Ser frem til, at Joe Biden bliver indsat som ny præsident.

Formand Søren Pape Poulsen (K) på Facebook:

- Jeg håber, ingen er kommet til skade, og demokratiets modstandere vil blive straffet. Dybt, dybt rystende.

Formand Kristian Thulesen Dahl (DF) på Twitter:

- USA har valgt Joe Biden som næste præsident. Det skal respekteres! Den skare af fanatikere, som bryder ind i Kongressen i Washington, må standses og stilles til ansvar.

Politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R) på Twitter:

- Man må aldrig, aldrig undlade at tale ekstremister imod. Og Trump er ekstremist. Jeg håber, den legitime ordensmagt får kontrol meget snart.

Formand Pia Olsen Dyhr (SF) på Facebook:

- Rystende scener i kongressen. Det er undergravende for demokratiet og ødelæggende for retsstaten. Det er ikke til at forstå, at den amerikanske præsident i den grad opfører sig som præsident for en bananrepublik.

Politisk ordfører Pernille Skipper (EL) på Twitter:

- Donald Trump beder demonstranter om at forblive fredelige, men ikke om at stoppe belejring af kongressen eller trække sig tilbage. Det her er fuldstændig ubegribeligt.

Formand Pernille Vermund (NB) på Twitter:

- Sørgelige scener fra Washington. Voldsparat ekstremisme rimer ikke på demokrati og folkestyre. Et angreb på demokratiet er et angreb på folket.