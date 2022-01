Slut med 'Fredens Havn'

I dag, tirsdag, har myndighederne begyndt sidste etape af rydningen af 'Fredens Havn', der udgøres af en samling af både og vrag beliggende i Erdkehlgraven, som ligger i mellem Holmen og Refshalevej i København.

- Vi er i dag gået i gang med at fjerne de sidste skibe. Det var planen, at vi her skulle have fjernet to større både. Det er mig bekendt også lykkedes, fortæller Hans Erik Cutoi-Toft, der er områdechef i Kystdirektoratet.

Han fortæller, at første halvdel af rydningen fandt sted i sommeren 2020:

- Dengang var der tale om åbenlyse vrag og fartøjer uden kendte ejere. I dag er vi så hovedsageligt begyndt at fjerne skibe med kendte ejere, fortæller han.

- Jeg regner med, at vi er færdige inden uge tre, fortæller han endvidere.

Han tilføjer endvidere, at der har været en domstolsproces, der gør det lovligt for Kystdirektoratet at fjerne samlingen af fartøjer.

Naboerne til 'Fredens Havn' på Holmen har været stærkt utilfredse med udsynet til den ulovlige samling både. Foto: Henning Hjort

Sagen om 'Fredens Havn' har stået på i godt ti år, hvor Kystdirektoratet i 2011 begyndte at få de første klager og henvendelser om, at der ulovligt var begyndt at blive fortøjet skibe på stedet.

Klagerne kom især fra beboerne på Holmen.

Omvendt har beboerne på de skibe, der udgjorde 'Fredens Havn', kæmpet hårdt for at få lov at blive liggende på Christiania-siden af Erdkehlgraven.

Beboerne er for en stor dels vedkommende personer, der lever på kanten af samfundet, og flere har været subsistensløse og boet på gaden førhen.

I årene forud har der været en række retssager, men i maj i fjor afgjorde Østre Landsret endegyldigt sagen. Her stadfæstede landsretten i det væsentligste fem tidligere byretsdomme.

I forbindelse med byrettens domme er flere af beboerne i 'Fredens Havn' blevet idømt bøder for ikke at følge Kystdirektoratets påbud om flytte deres både væk.