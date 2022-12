Sønderbombet: Ni millioner uden strøm

Trods et stort arbejde med at reparere et sønderbombet elnet, har ni millioner mennesker stadig ikke elektricitet i deres huse i Ukraine.

Det meddeler landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, mandag.

- Selvfølgelig er der stadig udfald. Og der er fortsatte afbrydelser, siger han i sin daglige videomeddelelse på beskedtjenesten Telegram.

- Men antallet og varigheden af strømafbrydelser er støt faldende.

Rusland har i flere uger angrebet energianlæg i Ukraine og henlagt dele af landet i mørke.

Mange ukrainere har heller ikke vand og varme i deres hjem.

Med angrebene forsøger Rusland at lægge yderligere pres på ukrainerne ved at afbryde forsyningerne i de koldeste vintermåneder, mener Ukraines regering.

I sin tale mandag advarer Zelenskyj om, at Rusland meget vel kan rette nye angreb mod energiforsyningen i Ukraine.

- Luftværnet forbereder sig, staten forbereder sig, og alle må forberede sig, siger han.

Zelenskyj forklarer, at der er taget 'vigtige beslutninger' i møder med repræsentanter for andre regeringer.

- Vi forbereder os på næste år, ikke kun på vintermånederne, tilføjer han.

Krigen har fået mange ukrainere til at flygte ud af landet. Tal fra FN viser, at knap fem millioner ukrainere har fået midlertidigt ophold i andre europæiske lande.

Inden krigen brød ud i februar i år, havde Ukraine en befolkning på 43 millioner.