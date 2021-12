Søværnet konfiskerer fire ton kokain i El Salvador

El Salvadors søværn har konfiskeret en sending på mere end fire ton kokain.

Det oplyser landets præsident, Nayib Bukele, på det sociale medie Twitter natten til tirsdag dansk tid.

- Søværnet har lige gennemført den største konfiskation hidtil set i #PlanControlTerritorial (regeringens indsats mod blandt andet bandekriminalitet, red.), skriver han.

Søværnet fik færten af to smuglerbåde i Stillehavet syd for den salvadoranske kyst. De lå henholdsvis 751 kilometer og 796 kilometer ude.

Da søværnet gik om bord på bådene fandt de kokainen.

Her blev fem colombianere og to ecuadorianere anholdt, skriver præsidenten, der også på Twitter kvitterer med to billeder af de anholdte i håndjern.

Ifølge præsidenten var der tale om præcis 4156 kilo kokain. Han skriver på Twitter, at sendingen har en værdi på cirka 103,9 millioner dollar. Det svarer til mere end 683 millioner kroner.

Eller cirka 2050 af kryptovalutaen Bitcoin, som præsidenten oplyser på Twitter.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa siger El Salvadors forsvarsminister, Rene Merino Monroy, at konfiskationen er den anden største 'i de seneste årtier'.

Aktionen sker som en del af Bukeles sikkerhedsplan for landet, som blandt andet består i at bekæmpe problemer med organiseret kriminalitet.

Det sker blandt ved en stor oprustning af politistyrker.

Bukele kom til magten i El Salvador i 2019 og har forinden været borgmester for landets hovedstad, San Salvador.

Han har i løbet af sin tid som præsident fået kritik af blandt andet USA for diktatoriske tendenser. Han har tidligere beskrevet sig selv som 'verdens sejeste diktator' på Twitter.