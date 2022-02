Solgt til kvotekonge for en krone

Endelig. Det 110 år gamle fyrskib 'Skagens Rev XXI', der ligger i Ebeltoft Havn, er nu blevet solgt - kontant til prisen: En krone.

Det bekræfter Tommy Bøgehøj, der er bestyrelsesformand for ’Fregatten Jylland’, der har ejet skibet i 30 år - og de sidste mange år forgæves har forsøgt at få det gamle fyrskib afsat.

Men der var ingen købere, der meldte sig til at sætte ind med kærlige hænder og mange millioner til restaurering og vedligeholdelse af det misligholdte skrog og grundigt nedslidte interiør. Det på trods af, at prisen efterhånden var faldet til én krone.

Men pludselig gik det stærkt. Formand og stifter af foreningen ’Living Boat Aarhus’, Jørn Grønkjær, meldte sig forleden som køber af det efterhånden meget udfordrende håndværkertilbud. Han og hans crew ønskede at sætte skibet i stand og lægge det til i Aarhus Havn, hvor det skulle sætte liv i det nye og nu 'verdens mest triste havnemiljø', forlød det.

Hjem til Skagen

Men kort efter slog den nyligt kvotedømte storfisker fra Skagen Hening Kjeldsen og hans entusiastiske lokale crew også til med ønske om at få skibet hjem til Skagen, hvor fyrskib nummer XXI oprindeligt lå og blinkede.

Det blev kvotekongen og hans følge, der vandt søslaget. Sælgerne faldt for tanken om, at skibet nu vil blive sendt på værft og vende hjem til egen havn.

Tommy Bøgehøj fra 'Fregatten Jylland' i Ebeltoft, glæder sig over, at købskontrakten endelig er underskrevet og salget endelig er kommet i havn. Foto: Ernst Van Norde

Den 58-årige fisker fra Skagen er en af landets rigeste fiskere. I midten af december blev han ifølge Ritzau kendt skyldig i omfattende snyd med fiskekvoter, da retten i Holstebro idømte ham en bøde på 54 millioner kroner i en sag om kvotefusk - og hvor han desuden fik konfiskeret 64 millioner kroner i et af hans selskaber.

- Så har I modtaget den krone for salget?

- Jeg er i hvert fald sikker på, han har pengene - og jeg mener faktisk, vi har modtaget den, siger Tommy Bøgehøj og tilføjer, at man på 'Fregatten Jylland' er meget glade for, at skibet nu vender hjem til Skagen, hvor skavboerne vil tage sig godt af det gamle skrog.

Her kan du se, hvad kvotekongen fik for sin krone: Ohøj for et håndværkertilbud