Spændingerne vokser: Russer dræbt i droneangreb

En person er natten til torsdag blevet dræbt i et ukrainsk droneangreb på den russiskannekterede halvø Krim.

Det oplyser den regionale leder Sergej Aksjonov ifølge det statslige russiske nyhedsbureau RIA.

Angrebet fandt sted på den nordvestlige del af halvøen.

På samme tid er mindst 18 personer såret i et russisk angreb på den ukrainske havneby Mykolajiv.

Det oplyste den regionale guvernør Vitalij Kim på beskedtjenesten Telegram tidligere på natten.

Tidligere oplyste han, at flere var blevet dræbt i angrebet. Men i de efterfølgende udmeldinger har han ikke nævnt noget om eventuelle døde.

Angrebet er gået ud over en treetagers beboelsesejendom i bymidten.

Både de respektive forsvarsstyrker i Ukraine og Rusland har udgivet video af et Odesa, som er blevet angrebet i stor stil af Rusland med militære mål for øje. 12 personer er blevet såret i tirsdagens angreb, og flere afgørende militære terminaler i den vigtige havneby er ramt af russerne Voldsomt angreb: Her slår russerne til i Odesa

Annonce:

I ukrainske Odesa er man også i løbet af natten blevet ramt af flere angreb. Her er to personer blevet indlagt på hospitalet efter angrebet, der beskadigede en bygning og satte den i brand.

Spændingerne i Sortehavet er i de seneste dage vokset, efter at Rusland tidligere på ugen trak sig ud af den aftale, der hidtil har tilladt Ukraine at eksportere korn via Sortehavet.

Aftalen betød, at korn på sikker vis kunne sendes med skibe fra de ukrainske havne i Sortehavet - på trods af, at russiske krigsskibe blokerer farvandet.

Siden da har Rusland oplyst, at man vil betragte fragtskibe, der nærmer sig ukrainske havne ved Sortehavet, som 'mulige transportører af militær last'.

Rusland ramte Odesa med angreb både onsdag og tirsdag.

De kom, efter at Rusland beskyldte Ukraine for mandag at stå bag et angreb på Kertsjbroen, som forbinder Rusland med Krim, som Rusland siden 2014 har annekteret.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har svoret at gøre gengæld for, hvad han beskriver som et terrorangreb.