Spansk vulkan spyr lavablokke på størrelse med bygninger

Blokke af smeltet lava på størrelse med bygninger rullede søndag ned ad en vulkan på La Palma, mens en serie af skælv fik jorden til at ryste.

Det hele sker, tre uger efter at vulkanen Cumbre Vieja brød ud på den spanske ø.

Der blev registreret 21 seismiske rystelser søndag, hvor det største skælv havde en beregnet størrelse på 3,8. Det oplyser Spaniens Geologiske Institut (ING).

Rystelserne kunne mærkes i landsbyerne Mazo, Fuencaliente og El Paso.

Landsby ødelagt

Ifølge Spaniens Institut for Geologi og Minedrift flød blokke af rødglødende magma på størrelse med treetagers bygninger ned ad Cumbre Vieja søndag.

Lavastrømmen, der har en temperatur på op til 1240 grader, ødelagde de sidste tilbageværende bygninger i landsbyen Todoque. Det oplyser De Kanariske Øers Institut for Vulkanologi på Twitter.

Under et besøg på øen søndag oplyste den spanske forsvarsminister, Margarita Robles, at den spanske flåde fra mandag vil begynde at rydde vulkansk aske, som dækker store dele af øen, væk.

6000 evakueret

Stavros Meletlidis, der er talsmand for ING, fortæller, at et delvist kollaps af vulkanens nordlige flanke lørdag har forårsaget frigivelsen af de store lavablokke samt fremkomsten af nye lavastrømme.

Disse lavastrømme løber gennem områder, der allerede er blevet evakueret. Blandt andet har lavaen nået industriområdet Camino de la Gata.

Siden udbruddet 19. september har den glohede lava fra vulkanen ødelagt 1186 bygninger, oplyser myndighederne.

Ifølge Miguel Ángel Morcuende, der er direktør for vulkanberedskabet på De Kanariske Øer, har lavaen opslugt 493 hektar jord.

Omkring 6000 af La Palmas cirka 83.000 indbyggere er blevet evakueret fra deres hjem.