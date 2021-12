Statsanklager vil retsforfølge Proud Boys for kongresangreb

Grupperne Proud Boys og Oath Keepers vil blive retsforfulgt i forbindelse med angrebet på Kongressen 6. januar 2021.

Det oplyser statsanklager Karl Racine i District of Columbia, der er den særlige administrative region, hvor hovedstaden Washington ligger.

Racine siger, at grupperne har gjort både fysisk og økonomisk skade på Washington D.C. og byens indbyggere.

Han fortæller, at man vil gå efter at give grupperne 'alvorlige' økonomiske straffe.

Statsanklageren oplyser, at grupperne også anklages for 'koordineret indenrigsterrorisme'. Der er tale om et civilt søgsmål.