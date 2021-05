Statsministeren klar til at skrue op for sanktioner mod Hviderusland

Hvis ikke EU's sanktioner mod Hviderusland har 'den ønskede effekt', kan EU blive nødt til at gå videre i sin respons mod Hviderusland. Sådan konkluderer statsminister Mette Frederiksen (S) efter et topmøde i EU.

- Der er tale om en entydig og klar fordømmelse og afstandtagen i forhold til Hviderusland, siger hun og noterer, at EU-landene mandag skærpede linjen overfor Hviderusland:

- Man kan sige, at vi gik op på stigen i går (mandag, red.). Det mener jeg, at Europa både kan og skal. Det kan sagtens være, at vi får behov for at gøre endnu mere.

Mandag aften blev EU-landene blandt andet enige om ikke at tillade passagerfly fra Hviderusland over EU's landenes luftrum.

Stats- og regeringscheferne blev enige om sanktionerne og en fordømmelse af, at et passagerfly fra Ryanair søndag blev tvunget til landing i Minsk.

Hvis de reaktioner ikke giver en ønskværdig reaktion fra Hviderusland, kan det blive nødvendigt for EU-landene at give sanktionsskruen en tak mere ifølge statsministeren.

- Alle relationer, hvad end de er gode eller dårlige, så er de dynamiske, siger Mette Frederiksen.

- Hvis ikke det her har den ønskede effekt, er vi givet nødt til at gå endnu videre.

Statsministeren noterer sig, at der var en klar utilfredshed med Hvideruslands adfærd på EU-topmødet.

- Vi må tage det i de skridt, der er foran os. Men der er tale om en meget klar og entydig fordømmelse. Det er det rigtige at gøre i den her situation, siger hun.

Statsministeren uddybede ikke, hvordan 'den ønskede effekt' vil se ud.