Statue af berømt opdagelsesrejsende får lov at stå trods kritik

En statue af opdagelsesrejsende sir Henry Stanley får lov at blive stående på sin plads foran det lokale bibliotek i den walisiske by Denbigh.

Det har byrådet besluttet onsdag aften lokaltid, skriver lokalmediet Denbighshire Free Press.

Det var Stanley, der i 1871 fandt den savnede missionær David Livingstone i Ujiji i Tanzania. Han blev berømt verden over for at have sagt 'Doctor Livingstone, I presume?'.

I fjor, da bevægelsen Black Lives Matter rev kolonistatuer ned, blev der også rejst kritik af Stanley-statuen.

Kritikere har ment, at statuen skal væk, fordi Stanley selv for sin samtid blev regnet for særlig brutal.

Desuden kritiseres han for at hjælpe Belgiens kong Leopold II med at udvikle Congo, som kongen så udbyttede med forfærdelige metoder.

Omvendt har lokale argumenteret for at lade den stå, fordi historien ikke ændres, blot fordi statuen fjernes.

Desuden mener flere ifølge Denbighshire Free Press, at historien ikke bør skjules, og at den i øvrigt har dømt Stanley uretfærdigt.

Beslutningen er taget oven på en folkeafstemning, som fandt sted den 15. og 16. oktober.

592 indbyggere i Denbigh afgav deres stemmer. 471 stemte for at lade statuen stå, hvor den er. 121 ønskede den fjernet.

Ifølge Denbighshire Free Press er det dog kun lige knap ni procent af Denbighs cirka 6725 indbyggere, der kunne stemme, som har gjort det.

Henry Stanley blev født i Denbigh i 1841, men rejste som teenager til USA.

Efter at have været soldat i den amerikanske borgerkrig blev Stanley journalist på The New York Herald.

Avisen sendte ham i 1871 til Afrika for at finde missionæren David Livingstone.

Livingstone var draget ud for at finde Nilens udspring. Siden 1866 havde der kun været spredte rygter om ham.

I marts 1871 kom Stanley til Tanzania. I slutningen af oktober eller begyndelsen af november var han og hans ekspedition nær landsbyen Ujiji.

Her fandt det berømte møde sted, og den berømte sætning blev udtalt. Kilden til sætningen er Stanley selv i bogen 'How I Found Livingstone' fra 1872.

Livingstone ville ikke med hjem. Han fik forsyninger af Stanley og fortsatte så sin søgen efter Nilens udspring.

Stanley arbejdede efterfølgende for kong Leopold II med at kortlægge det, der i dag er Den Demokratiske Republik Congo.