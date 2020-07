Statue af Melania Trump er brændt ned i hendes hjemland

En træstatue af USA's førstedame, Melania Trump, er blevet brændt ned i Slovenien nær hendes hjemby, Sevnica.

Det fortæller kunstneren bag statuen.

Ukendte gerningsmænd satte ild til statuen om natten 4. juli, mens amerikanerne fejrede USA's uafhængighedsdag.

Den amerikanske kunstner Brad Downey, der bor i Berlin, fortæller, at han fik den ødelagte statue fjernet, umiddelbart efter at politiet havde informeret ham om episoden.

- Jeg vil vide, hvorfor de gjorde det, siger Brad Downey onsdag om de ukendte gerningsmænd.

Han havde håbet, at statuen ville skabe en dialog om den politiske situation i USA ved at sætte fokus på Melania Trumps status som en immigrant, der er gift med en præsident, som har svoret at reducere immigrationen til USA.

Donald Trump har de seneste uger lovet at slå hårdt ned på alle, der ødelægger eller vandaliserer historiske monumenter i USA.

Det har han gjort i kølvandet på de seneste måneders store protester mod raceulighed i landet.

Brad Downey siger, at han har indgivet en anmeldelse til politiet. Den amerikanske kunstner tilføjer, at han gerne vil interviewe gerningsmændene til en film frem mod hans kommende kunstudstilling i Slovenien, hvis de bliver fundet.

Slovensk politi har endnu ikke delt nogen detaljer om sagen, da efterforskningen stadig ikke er afsluttet.

Selvom træstatuens ansigt allerede før branden var hugget groft og uigenkendeligt, så var resten af figuren dekoreret med en malet lyseblå frakke, der skulle ligne den, som Melania Trump havde på, da Donald Trump blev taget i ed som USA's præsident.

Førstedamens kontor i Washington D.C. har ikke udtalt sig om den nedbrændte statue.

I januar blev en stor træstatue af Donald Trump ligeledes brændt ned i den slovenske by Moravce øst for hovedstaden Ljubljana.