Stjal store forfatteres manuskripter: Nu er han fanget af FBI

Et mysterie, som i flere år er blevet mødt med vantro i den litterærere verden, ser endelig ud til at være løst. Det handler om tyveri af flere hundrede ikke udgivne manuskripter.

Og det er er nogle af de helt store forfattere, der er røget i fælden.

For tidligere i denne uge har FBI i USA anholdt den 29-årig italiener Filippo Bernardini. Han er ansat ved det store forlag Simon & Schuster, der har hovedkvarter i New York.

Han er sigtet for at have præsenteret sig som forlagsagent og udgiver. Det er sket på e-mail for at franarre forfatterne deres værker, som ikke er blevet udgivet.

Svindlen har været kendt i den litterære verden i cirka fem år, og blandt dem, der har været ramt, er ifølge New York Times Margaret Atwood, Ian McEwan og Sally Rooney. Alle store og anerkendte forfattere, der også har fået deres bøger udgivet på dansk.

Bernardini blev anholdt tirsdag i JFK International Airport i New York af FBI-folk. Dagen efter blev han ført for en dommer på Manhattan.

Han er sigtet for svindel og identitetstyveri. Det er forbrydelser, der kan give op til 22 års fængsel.

- Filippo Bernardini skal have foregivet at være personer i udgivelsesbranchen for at få forfattere - herunder vinder af Pullitzer-priser - til at sende ham manuskripter til hans fordel, lyder det fra anklageren Damian Williams.

Bernardini arbejdede for Simon & Schuster i London, og her hedder det i en erklæring, at man er 'chokeret og forfærdet over at høre om beskyldningerne'.

At beskytte forfatternes manuskripter er en æressag for forlaget, minder Simon & Schuster om.

Anklagerne håber på at kunne fastslå, hvad Bernardinis motiv var.

For ingen af de stjålne manuskripter ser ud til at være offentliggjort på internettet, og han har tilsyneladende ikke haft et økonomisk motiv.