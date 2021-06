Støtteparti vil fælde Sveriges regering

Vänsterpartiet (V) i Sverige, der er parlamentarisk støtte for den socialdemokratiske ledede regering, vil forsøge at vælte regeringen i en sag om nybyggeri og huslejer.

V's leder, Nooshi Dadgostar, siger på et pressemøde torsdag, at hun ikke har tillid til statsminister Stefan Löfven. Derfor agter hun at gå videre med en mistillidsdagsorden, der kan få støtte fra blandt andet Sverigedemokraterna og to andre borgerlige partier.

Det rapporterer tv-stationen SVT.

Det har straks fået det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna til at fremlægge et forslag i Riksdagen om mistillid til regeringen. Men formentlig ikke på en måde, som Vänsterpartiet havde ønsket.

- Dette er noget, vi har stræbt efter, siden denne regering tiltrådte, siger Henrik Vinge, der leder Sverigedemokraternas gruppe i Riksdagen.

Han siger, der nu er et flertal for at afsætte Löfvens regering. Men de borgerlige oppositionspartier Moderaterna og Kristdemokraterna har endnu ikke meldt ud, hvor de står i sagen.

Det er et forslag om sætte huslejerne fri i nybyggeri, der får Vänsterpartiet til at se rødt.

Det er planen, at det skal ske fra næste sommer, når loven er vedtaget. Det er en aftale, der tidligere er indgået mellem regeringen og de borgerlige partier Liberalerna og Centerpartiet. De to partier har også har fungeret som parlamentarisk støtte for Löfvens regering.

- Vänsterpartiet savner lige nu tillid til Sveriges statsminister, siger Dadgostar på et pressemøde.

- Det er ikke nogen let besked, som jeg sender her i dag. Men nogen må stå på de svenske lejeres side.

- Jeg ved nøjagtigt, hvordan det er at vokse op i et stærkt samfund. Det er det Sverige, jeg er vokset op i, og jeg agter ikke at medvirke til at afmontere det svenske folkhemmet, advarer hun.

Dadgostar har krævet, at Hyresgästföreningen, der bedst kan sammenlignes med Lejernes LO i Danmark, får et sæde og medbestemmelse i det lovforberedende arbejde.

Hun havde sat en frist til klokken 11 torsdag, ellers ville hun gøre alvor af sin trussel om en mistillidsdagsorden. Vänsterpartiet siger, at det satser på en afstemning om mistillid senest mandag.