Stor forandring midt i Aarhus

Flytningen af den omdiskuterede skulptur 'Vanddragen' er påbegyndt på Store Torv i Aarhus. Den centrale plads skal forvandles til et markant grønnere område

Den har været midtpunkt for massiv diskussion lige siden installationen i 2003.

Torvenes Brøndsløjfe eller 'Vanddragen' havde vundet konkurrencen om at være den nye udsmykning på Store Torv i det centrale Aarhus.

Men det østjyske publikums gunst vandt den aldrig.

I år blev dødsstødet så givet, da Aarhus Byråd i januar besluttede, at kunstværket skulle fjernes.

Det arbejde er nu gået i gang, og planerne for erstatningen er også godt undervejs. Det skriver Aarhus Stifstidende.

Der skabes et grønnere torv, og de første penselstrøg er allerede foretaget på tegnebrættet hos arkitektfirmaet Schønherr, der har udarbejdet et forslag.

I en periode på et til to år vil en midlertidig løsning blive testet, og denne vil efterfølgende blive evalueret af blandt andre borgere og erhvervsdrivende.

Torvenes Brøndsløjfe eller 'vanddragen' som skulpturen også kaldes, har gennem årene været udsat for megen kritik. Snart er den fortid på Store Torv, der skal blive til en grønnere plads. Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix

Rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus Byråd, Bünyamin Simsek (V), glæder sig over udsigten til et nyt Store Torv.

- Jeg ser frem til, at vi får et forandret Store Torv, hvor der er markant mere grønt, og hvor der også er plads til børnenes kreative udfoldelser, fortæller han til Aarhus Stiftstidende.

Også i erhvervslivet bliver nyheden modtaget med optimisme. De kvadratmeter, som Torvenes Brøndsløjfe har optaget, kan blive benyttet mere gunstigt, mener Claus Bech, direktør for Aarhus City Forening.

- Det er jo nærmest en historisk dag, at Vandragen nu letter fra Store Torv. Det skaber helt nye muligheder for etableringen af et stort og attraktivt uderum på Store Torv med grønne oaser, plads til ophold, leg, springvand og mere udeservering, fortæller Bech til Aarhus Stiftstidende.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Bünyamin Simsek (V), men det er ikke lykkedes.