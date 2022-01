Storbrand raserer Sydafrikas parlament

En omfattende brand i Sydafrikas parlament i millionbyen Cape Town søndag har forårsaget store ødelæggelser i bygningen.

Det siger en talsmand for parlamentet søndag eftermiddag, hvor branden endnu ikke var slukket.

- Hele det kammer, hvor medlemmerne sidder, er brændt ned, siger talsmanden, Moloto Mothapo.

Den del af bygningen, der er brændt ned, er bygget i 1884. Mange rum har træpaneler.

Ingen er kommet noget til under den voldsomme brand.

Ifølge nyhedsbureauet AFP kunne man omkring klokken 5.30 lokal tid se store flammer og en kæmpe søjle af røg fra bygningen.

Brandmænd havde fået situationen under delvis kontrol søndag formiddag, men branden fortsatte i mange timer efter.

- Taget til den gamle forsamlingsbygning er kollapset og fuldstændigt væk, siger Jean-Pierre Smith fra Cape Towns sikkerhedsmyndigheder.

Efter at branden havde raset i den ældre del af bygningen, spredte den sig til nyere dele, som til daglig er i brug af politikere og embedsmænd.

Årsagen til branden er endnu ikke kendt. Der er indledt en efterforskning.

Den sydafrikanske præsident, Cyril Ramaphosa, har sagt til journalister på stedet, at politiet har foretaget en anholdelse i forbindelse med branden.

- Nogen tilbageholdes og afhøres, sagde præsidenten.

Det bekræfter politiet, som oplyser, at en mand skal i grundlovsforhør tirsdag.

- En mand blev anholdt inde i parlamentet, han er stadig ved at blive afhørt. Vi har indledt en straffesag, siger en talsperson for politiet søndag aften.

Den historiske bygning indeholder samlinger af sjældne bøger og nationale dokumenter.

Hele bygningen er skadet mange steder af røg og vand, siger Smith.

De første rapporter indikerede, at branden begyndte i et kontorlokale på tredje sal. Herfra spredte den sig mod et motionsrum.