Storbritannien advarer Frankrig i fiskeristrid: Vil gå rettens vej

Storbritannien advarede mandag om, at det vil svare igen, hvis Frankrig ikke trækker 'urimelige trusler' om handelssanktioner tilbage i en stadigt mere ophedet strid om fiskerettigheder efter brexit.

Præsident Emmanuel Macron sagde søndag, at briterne må give indrømmelser i striden. I modsat fald vil Frankrig svare igen med handelssanktioner.

- Bolden er på Storbritanniens banehalvdel, sagde den franske præsident.

Men den britiske udenrigsminister, Liz Truss, siger mandag til Sky News, at 'vi vil bruge de mekanismer, som er i vor handelsaftale med EU', hvis Macron fastholder sin kurs.

- Franskmændene har fremsat fuldstændigt urimelige trusler- både over for øerne i Den Engelske Kanal og over for vores fiskeindustri. Det er nødvendigt, at de trækker disse trusler tilbage, siger hun.

- Hvis nogen opfører sig uretfærdigt i en handelsstrid, så har man ret til at handle mod dem og søge kompensation.

- Og det er det, som vi vil gøre, hvis franskmændene ikke bakker, siger Truss.

Storbritannien har givet Frankrig 48 timer til at trække fremsatte trusler tilbage.

Truss siger, at hun vil gå rettens vej de kommende dage, hvis de fremsatte trusler opretholdes.

Frankrig har blandt andet truet med at lukke sine havne for britiske fiskere fra og med tirsdag, samtidig med at toldsinstrumenter vil blive strammet op.

De to store lande har i flere måneder været stærkt uenige om fiskerirettigheder i Den Engelske Kanal, hvor der er strid om franske fiskeres licenser efter brexitaftalen.

I centrum af den diplomatiske strid står fiskekutteres gensidige adgang til fisk og skaldyr.

Efter at Storbritannien forlod EU i januar i år, blev der indført et nyt regelsæt på fiskeriområdet. EU-skibe skal have licens for at fiske i britisk farvand - og omvendt.

Den franske regering mener, at mange både - og især de franske - har fået et uretmæssigt nej til en ny britisk fiskelicens, især ved kanaløen Jersey.