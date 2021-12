Storbritannien godkender corona-pille

Storbritannien har fredag godkendt medicinalgiganten Pfizers pillebehandling, der kan bruges til at give mildere sygdomsforløb ved coronasmitte.

Det oplyser MHRA, som er den britiske tilsynsmyndighed for lægemidler og sundhedsprodukter, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Pillen, som den danske regering også har planer om at indkøbe, kan ifølge studier reducere risikoen for indlæggelse eller dødsfald hos særligt udsatte personer med op til næsten 90 procent.

Den er i Storbritannien blevet godkendt til brug hos coronasmittede personer på 18 år eller mere, der har milde eller moderate symptomer, og som vurderes at være i risiko for at få et hårdt sygdomsforløb.

Storbritannien har tidligere godkendt en anden pillebehandling til særligt udsatte coronapatienter. Det er lægemidlet Lagevrio fra selskabet Merck.

Mercks pille reducerer risikoen for indlæggelse og død med omkring 30 procent. Dermed er den tilsyneladende noget mindre effektiv end Pfizers behandling, der altså reducerer risikoen med knap 90 procent.

Den danske regering har planer om at indkøbe begge typer behandling for sammenlagt 450 millioner kroner. Der er afsat knap 50 millioner kroner til Mercks pille og godt 400 millioner kroner til Pfizers.

Sundhedsstyrelsen i Danmark har godkendt Mercks pille til behandling af personer på 18 år eller mere med øget risiko for et alvorligt coronaforløb.

Mercks pille sælges under navnet Legavrio.

Sundhedsstyrelsen har endnu ikke godkendt brug af Pfizers pille.

Ingen af de to lægemidler er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). EMA har dog lagt op til, at lande godt selv kan beslutte at godkende pillerne, hvis der er brug for det i kampen mod corona.

Medicinalgiganten Pfizer har spillet en anden stor rolle under coronapandemien ved at udvikle en coronavaccine sammen med BioNTech.