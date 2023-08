Storbritannien: Intet 'endegyldigt' bevis

Der er stadig ingen endegyldige beviser på, at Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin er død i et flystyrt.

Sådan lyder det fredag morgen fra det britiske forsvarsministerium, der dagligt beretter om seneste nyt fra krigen i Ukraine.

- Russiske myndigheder hævder, at ti personer om bord (på det styrtede fly, red.) døde - herunder Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin.

- Der er stadig ikke noget endegyldigt bevis på, at Prigozjin var om bord, og han er kendt for at tage skrappe sikkerhedsforanstaltninger, skriver det britiske ministerium på X, der tidligere hed Twitter.

Ministeriet understreger dog samtidig, at det er 'yderst sandsynligt' at den 62-årige Wagner-leder rent faktisk er død.

Russiske luftfartsmyndigheder har bekræftet, at Prigozjin var om bord på et privatfly, der onsdag styrtede ned mellem Moskva og Sankt Petersborg.

Ifølge myndighederne blev alle ti personer om bord på flyet dræbt.