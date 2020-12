Store europæiske lande udtrykker dyb bekymring over Iran

Store europæiske lande udtrykker 'dyb bekymring' over Irans planer om at opstille flere avancerede centrifuger, som kan berige uran. Den iranske plan kommer samtidig med, at landets parlament har behandlet en lov om at udvide Irans omstridte atomprogram.

Hvis Iran seriøst vil holde mulighederne åbne for diplomati, så må det ikke gå videre med disse skridt, hedder det i en fælles erklæring fra de tre store europæiske lande Storbritannien, Frankrig og Tyskland.

De siger, at Irans planer er i strid med atomaftalen, som forbyder centrifuger, der er så teknisk avancerede, som dem Iran ønsker at bruge.

De europæiske stormagter pointerer også, at det er med stor bekymring, at de har noteret sig en lovændring, som ville have medført, at internationale atominspektører bliver smidt ud af Iran.

Lovændringen blev vedtaget af den iranske nationalforsamling, men den blev skrottet af præsident Hassan Rouhani.

USA's kommende leder, Joe Biden, har sagt, at han vil tilslutte sig atomaftalen igen, når han overtager præsidentembedet 20. januar.

Den nye lov skulle bane vej for, at Iran kunne komme til at berige uran til 20 procent og installere avancerede centrifuger ved atomanlæggene i Natanz og Fordow.

Det er langt højere end de 3,67 procent, der er tilladt ifølge den store atomaftale, som Iran i 2015 indgik med USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Kina og EU.

En stigning til 20 procent ville betyde, at Iran er tættere på et niveau, hvor det berigede uran potentielt kan benyttes til kernevåben.

Skal det undgås, kræver Iran, at de europæiske underskrivere af atomaftalen lemper sanktioner mod landets olie- og finansielle sektor.

Sanktionerne blev indført, da USA i 2018 trak sig ud af aftalen.

Den nye lov blev godkendt af Irans parlament tirsdag, inden den blev sendt videre til Vogternes Råd.