Store profiler nægter stadig: Vil stemme imod på onsdag

Joe Biden vandt ikke valget med rent mel i posen.

Det er stadig den officielle linje fra Donald Trump og flere af hans loyale støtter.

Blandt dem er den profilerede Ted Cruz og 11 republikanske senatorer, der lørdag har meddelt, at de vil stemme imod, når USA's Kongres på onsdag skal bekræfte valgmandsstemmerne og dermed Joe Bidens sejr ved præsidentvalget.

Sønnerne festede løs: Trump får hug for nytårsfest

Henviser til valgsnyd

Cruz og 11 af hans republikanske kolleger og kommende kolleger i Senatet skriver i et brev, at de kræver en 'ti-dages hasterevision' af stemmeoptællingen i 'omstridte stater'.

Tidligere på ugen blev den republikanske senator Josh Hawley den første til at meddele, at han vil udfordre resultatet af præsidentvalget.

De i alt 12 republikanere vil stemme for at afvise valgmænd fra svingstater, der er centrale i præsident Donald Trumps påstande om, at der er sket omfattende valgsvindel.

Trumps advokater har protesteret over valget ved flere end 60 domstole, men ikke fået medhold noget sted - heller ikke i Højesteretten.

Dermed er Senatets afstemning på onsdag en sidste chance for at udfordre valgresultatet.

Men det ses af iagttagere som en mest af alt symbolsk handling. Den ventes ikke at få den store effekt, ej heller at rokke ved resultatet af præsidentvalget.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Donald Trump har stadig ikke anerkendt Joe Biden som vinder af præsidentvalget i november. Foto: Tasos Katopodid/Ritzau Scanpix

Ted Cruz og hans kolleger kræver, at der hurtigst muligt nedsættes en kommission for at granske påstandene om valgsvindel.

Arbejdet skal være færdigt i god tid inden 20. januar, hvor den næste præsident skal tages i ed.

En sådan revision 'ville på dramatisk vis styrke amerikanernes tiltro til vores valgproces og ville i betydelig grad styrke legitimiteten af, hvem end der bliver vores næste præsident', skriver de republikanske senatorer ifølge CNN.

Ud over Ted Cruz har blandt andre Ron Johnson og John Kennedy - der ikke er i familie med den tidligere præsident af samme navn - skrevet under. Det samme har fire nyvalgte senatorer, der tages i ed i den kommende uge.

Ingen af de senatorer, der gør indsigelser mod Bidens valgsejr, har protesteret over deres egne valgsejre. De er ellers valgt samme dag, på de samme stemmesedler og med brug af de samme stemmemaskiner, skriver CNN.

Valgmæd har talt

Når Kongressen onsdag samles, er det for at tælle og bekræfte valgmandskollegiets stemmer. Det sker ved en fælles samling for Senatet og Repræsentanternes Hus.

Valgmandskollegiet er den gruppe, som officielt vælger præsidenten i USA.

De enkelte staters valgmænd bekræftede 14. december Joe Bidens valgsejr. Han fik 306 valgmandsstemmer, mens Trump fik 232. Der skal 270 til for at blive valgt som USA's præsident.

Senatets republikanske flertalsleder, Mitch McConnell, har lykønsket Biden og den kommende vicepræsident, Kamala Harris, med valgsejren.