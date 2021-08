Stormen Ida svækkes hastigt - men oversvømmelser truer delstat

Efter at have ført til omfattende strømsvigt, materielle skader og foreløbig mindst et dødsfald i delstaten Lousiana er vejrsystemet Ida natten til mandag lokal tid blevet nedgraderet fra orkan til tropisk storm.

Det oplyser USA's stormcenter, NHC.

- Yderligere og hurtig svækkelse ventes i løbet af den næste dag, og Ida ventes at blive et tropisk lavtryk denne aften, skriver NHC.

De amerikanske delstater Louisiana og Mississippi er dog tidligt mandag lokal tid langtfra i sikkerhed endnu.

Således er der i visse områder fare for at blive ramt af pludselige stærke oversvømmelser, advarer NHC.

Sent søndag lokal tid blev der advaret om 'umiddelbar fare' for 200 mennesker i byen Jean Lafitte og det nærliggende område Lafitte, efter at en dæmning svigtede.

- Søg mod højereliggende områder nu!, lød det i en opfordring fra New Orleans-afdelingen af National Weather Service, der svarer til Danmarks Meteorologiske Institut, ifølge NBC News.

- Dette er en ekstremt farlig og livstruende situation.

Jean Lafitte-borgmester Tim Kerner beskriver til lokalmediet WGNO situationen som 'katastrofal'. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Total ødelæggelse. Katastrofalt, siger Tim Kerner, efter at vandet er nået over lokale dæmninger.

- Vi har alt mellem 75 og 200 mennesker strandet i Barataria, fortsætter Kerner med henvisning til en ø.

Her er en svingbro blevet beskadiget af en pram.

I områderne Laplace, Luling og Destrehan er der udstedt varsler om mulige oversvømmelser.

Derudover vurderes omkring en million mennesker tidligt mandag morgen Louisiana-tid fortsat at være uden strøm.

Ida gik i land i Louisiana kort før middag søndag lokal tid. På det tidspunkt var det en kategori 4-orkan. Det er det næsthøjeste trin på skalaen.

USA's præsident, Joe Biden, sagde søndag, at det ville blive 'en ødelæggende og livstruende storm'.

Ida har ramt præcis 16 år efter Katrina. Det var en kategori 5-orkan, der i 2005 bragte katastrofale ødelæggelser til Louisiana og New Orleans.

Dengang døde over 1800 mennesker. Siden er der dog blevet postet enorme summer i at forbedre byens værn mod oversvømmelser.